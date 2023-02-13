土耳其地震｜墨國搜救犬Proteo殉職　領犬員：總有一天會再相見(有片)

土耳其大地震造成當地及敘利亞嚴重破壞及死傷，國際多個國家及區派員協助，其中墨西哥派出全球知名的16隻搜救犬前往土耳其協助找出被困的生還者，然而昨日傳出不幸消息，其中一隻搜救犬「Proteo」在土耳其殉職。墨西哥國防部秘書處(SEDENA)發文證實其死訊，並上傳一段悼念影片，記錄了Proteo生前英姿颯颯與虛弱的最後身影。

墨西哥傳媒「Puerto Vallarta News」報道，派往土耳其救災的墨國16隻搜救犬之一的Proteo在當地執行搜救工作時死亡，死因暫時未被揭露。另有報道指，Proteo在搜索其間發生瓦礫倒塌。SEDENA在社交平台表示：「Proteo作為墨西哥團隊的一員，完成了在土耳其搜索和營救的任務。感謝您的英勇工作！」墨國非營利機構也上載出一段在土耳其當地為Proteo舉行悼念儀式的影片。

Murió #Proteo, uno de los perros del ejército mexicano que fue a Turquía para cumplir labores de rescate.



Y este video que difundió la @SEDENAmx está muy lindo, y profundamente triste.



pic.twitter.com/sQfGjjpvZs — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) February 12, 2023