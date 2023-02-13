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國際
2023-02-13 13:07:00

土耳其地震｜墨國搜救犬Proteo殉職　領犬員：總有一天會再相見(有片)

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土耳其大地震造成當地及敘利亞嚴重破壞及死傷，國際多個國家及區派員協助，其中墨西哥派出全球知名的16隻搜救犬前往土耳其協助找出被困的生還者，然而昨日傳出不幸消息，其中一隻搜救犬「Proteo」在土耳其殉職。墨西哥國防部秘書處(SEDENA)發文證實其死訊，並上傳一段悼念影片，記錄了Proteo生前英姿颯颯與虛弱的最後身影。

墨國搜救犬Proteo土耳其殉職，領犬員：總有一天會再見。(Twitter) 墨國搜救犬Proteo土耳其殉職，領犬員：總有一天會再見。(Twitter)

墨西哥傳媒「Puerto Vallarta News」報道，派往土耳其救災的墨國16隻搜救犬之一的Proteo在當地執行搜救工作時死亡，死因暫時未被揭露。另有報道指，Proteo在搜索其間發生瓦礫倒塌。SEDENA在社交平台表示：「Proteo作為墨西哥團隊的一員，完成了在土耳其搜索和營救的任務。感謝您的英勇工作！」墨國非營利機構也上載出一段在土耳其當地為Proteo舉行悼念儀式的影片。

Proteo虛弱的最後身影。(Twitter) 領犬員：為Proteo感到驕傲，總有一天會再相見。(Twitter) Proteo是上周二(7日)被派往土耳其救災的墨西哥16隻搜救犬之一。(Twitter) 土耳其當地為Proteo舉行悼念儀式的影片。(FB)

領犬員：為Proteo感到驕傲 總有一天會再相見

Proteo的領犬員、墨西哥士兵Villeda表示，Proteo是一隻強壯、勤勞的狗狗，從不放棄。他亦在官方影片中悼念夥伴Proteo：「我想告訴你，我為你感到驕傲。你從未放棄。現在，我只想感謝你把我帶來這裡；不幸的是，你將無法和我一起回家，但我會永遠記住你。我希望整個墨西哥都能永遠記得你，永遠不會忘記你。總有一天我們會再次相見。」

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