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國際
2023-02-08 14:29:00

土耳其地震｜墨西哥派出知名搜救犬　16汪星人隨救援隊赴災區(有片)

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土耳其7.8級地震，死傷枕藉，在土耳其及敘利亞已造成逾7,800人死亡，目前已有70國派出救難人員前往災區協助，不少救援隊伍帶同訓練有素的搜救犬，其中墨西哥就派出國際最知名的搜救犬隊前往土耳其，一共16隻。墨國外交部長更在社交平台發布狗狗在飛機上準備出發的影片。

墨西哥派出知名搜救犬，16汪星人隨救援隊赴土敘地震災區。(Twitter)

墨西哥派出知名搜救犬，16汪星人隨救援隊赴土敘地震災區。(Twitter)

搜救犬經常前往重型機械可能導致瓦礫進一步坍塌、危及倖存者生命的地區，且被訓練出嗅出人類位置及通知相關人員的技能。墨西哥外交部在聲明中指出，在總統洛佩斯(Andres Manuel Lopez Obrador)指示下，一支由150人組成的搜救隊在周二(7) 從墨西哥城啟程前往土耳其，其中隨著救難人員一起出發的還有16隻搜救犬。

16隻搜救犬之一。(Twitter) 16隻搜救犬之一。(Twitter) 16隻搜救犬之一。(Twitter) 16隻搜救犬之一。(Twitter) 16隻搜救犬之一。(Twitter) 16隻搜救犬之一。(Twitter)

搜救犬隊部分具有墨西哥大地震搜救經驗

綜合報道，墨西哥是時常面臨地震的國家、且擁有高度專業化、經常能在天災襲來時出動的軍事救援隊伍，而此次派出的搜救犬曾在2017年的墨西哥大地震中挽救數條生命。過去就有一隻名為Frida的搜救犬曾在2017年墨西哥大地震中，挽救12條生命並找到40具遺體。雖然Frida已在2022年離世，但當時曾和牠一起執勤行任務的「拍檔」Eckoy亦在今次名單裡。

墨西哥並非唯一派遣搜救犬協助救援的國家，包括克羅埃西亞、捷克、德國、希臘、利比亞、波蘭、瑞士、英國和美國均正部署協助。

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