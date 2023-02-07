土耳其地震｜天降異象？土耳其夜空閃現神秘藍光 群鳥亂飛 科學家咁樣解釋(有片)

土耳其南部周一(6日)凌晨發生7.8級強烈地震，強震發生前，有人拍到天空閃現神秘藍光異象，伴隨著劇烈震動，場面十分嚇人。另有民眾則拍下地震前，群鳥在空中亂飛，似乎是感應到天災即將來臨。
在土耳其哈塔伊省(Hatay province)，有民眾拍到地震前夜空出現類似閃電、一陣陣神秘藍光，片中，超初傳來隆隆聲響，接著藍光多次在空中閃現，轟隆轟隆聲愈來愈大，最後伴隨劇烈震動。
2021年9月，墨西哥西南部發生7.1級地震，曾出現藍光，2017年墨西哥8.1級大地震亦發生類似情況。
甚麼是地震光？
美國太空總署(NASA)艾姆斯研究中心專家Friedemann Freund表示，這種藍光稱為地震光，其形狀和顏色多種多樣，曾出現過彩色閃光，並非只有藍色。持續時間也不同，有些只是短暫閃現數秒，有些可以長達數十分鐘。此外，地震光並不常見，通常發生在大地震之前或晃動期間，甚至可能提前幾周出現。
地震光如何形成，科學家暫未有明確結論，僅提出幾種可能性，包括岩塊在強大壓力下摩擦損毀，釋出氧離子到大氣，形成發光等離子體。另外，含石英的岩石擠壓後產生強力電磁場，電荷釋出至大氣，並產生藍光。
🚨In Turkey, strange behavior was observed in birds just before the earthquake.👀#Turkey #TurkeyEarthquake #Turkish pic.twitter.com/wu6vSxDcu9— Lilian (@lilian37458552) February 6, 2023