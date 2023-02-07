土耳其地震｜天降異象？土耳其夜空閃現神秘藍光 群鳥亂飛 科學家咁樣解釋(有片)

土耳其南部周一(6日)凌晨發生7.8級強烈地震，強震發生前，有人拍到天空閃現神秘藍光異象，伴隨著劇烈震動，場面十分嚇人。另有民眾則拍下地震前，群鳥在空中亂飛，似乎是感應到天災即將來臨。

在土耳其哈塔伊省(Hatay province)，有民眾拍到地震前夜空出現類似閃電、一陣陣神秘藍光，片中，超初傳來隆隆聲響，接著藍光多次在空中閃現，轟隆轟隆聲愈來愈大，最後伴隨劇烈震動。

2021年9月，墨西哥西南部發生7.1級地震，曾出現藍光，2017年墨西哥8.1級大地震亦發生類似情況。