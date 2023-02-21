土耳其地震｜女兒出生3小時醫院倒塌 初為人父被困11日以為妻女早罹難

土耳其安塔基亞一名男子剛為人父，妻子開刀產下女兒3小後遇上7.8級地震，他當時從4樓婦產科病房到地面的餐廳買餅乾，豈料被塌下來的瓦礫困著，在黑暗中度過261時，即接近11天。他在不見天日期間以為妻女九死一生，從初為人父的歡樂跌到地獄。他勢估不到4樓的病房並無完全倒下，妻子、女兒和母親奇蹟地逃過一劫，他獲救後得知妻女消息一刻猶如重生。

34歲的Mustafa Avci在短短數小時經歷大喜大悲，27歲妻子Bilge才誕下女兒Almila便遇上大災難。醫院職員助Bilge爬出瓦礫時，她擔心丈夫可能已遇難。Mustafa和另一26歲男子Mehmet Ali Sakiroglu卻奇蹟地生還，被困在一處空間未被混凝土擊中或壓著。他獲救時腳步受傷和現脫水情況，上周六與妻女團聚的照片感動不少網民。Mustafa憶述當時的情況稱，「我不相信可以重見天日……無想過可以脫困。我以為妻子和孩子已死。我現在很開心，感覺像重生，只感到少許痛楚。」他又指，與Mehmet一起被困在黑暗中成為朋友，但由於瓦礫下一片漆黑，兩人都看不見對方樣子，在街上遇見也可能不知道是對方。

土耳其地震｜「神聽見了寶寶的聲音」

以為丈夫已遇難的Bilge說，「我當時已失去希望，但現在希望竟再現。我覺得自己重生，之前擔心寶寶將在沒有父親下長大。我相信神聽見了寶寶的聲音，我們不斷祈禱，並沒有白費。」Bilge指，回憶起獲知丈夫生還一刻，仍然會起雞皮。她說，地震發生時剛開完刀產下女兒，當時很艱難才逃出瓦礫，「我記得所有東西變成碎塊，我們被重重地拋下，數名民眾前來救出我們，我抱著寶寶爬下樓梯」。

土耳其當局發放了Mustafa被救出來後的片段，搜救人員拿著手機讓他與親友通電話，可聽見電話另一端的人哭聲，難以置信地問他「兄弟是你嗎？你在哪裡？」Mustafa回答稱他情況良好，並問其他家人情況，親友答：「他們無事，正在等你回來。」Mustafa父親表示，當他完全失去希望時奇蹟出現，「得回我的兒子」。