土耳其地震｜媽媽餵奶遇地震 抱10天大兒子困瓦礫近4天獲救

Camuz一家居於哈塔伊省城鎮薩曼達厄，所住5層高樓房建於現代，他們住在2樓，「那是一幢很好的樓宇」，一直認為安全，豈料在地震中卻倒下來。地震開始時她想奔向在另一房間裡的丈夫，丈夫也帶著3歲大兒子奔向她的房間，但衣櫃翻倒壓向他們，令兩人動彈不得。當震力愈來愈大時，牆壁倒下、房間搖動，整幢樓房移位。Camuz說，「當地震停止，我並未意會到我已跌落下一層樓。我大叫丈夫和兒子名字，但無回應。」

土耳其死亡人數已增至超過3.6萬人，產子10天後遇上地震的Necla Camuz與家人幸撿回一命。她憶述地震發生時，正醒著哺乳兒子，突然房子塌下沙石壓下來，幸好一旁倒下的衣櫃擋著一塊巨大混凝土保護了兩母子。她為兒子改名Yagiz，意思「勇敢的人」，指在被困瓦礫下接近4天裡，她一直保持抱著兒子的姿勢，四周漆黑一片，只感到兒子的柔軟皮膚，出於母愛令她撐下去。

土耳其地震｜「周圍一片黑暗只感到兒子柔軟皮膚」

33歲的Camuz發現自己躺著，二兒子Yagiz在她胸口上仍在其懷裡，兩人一直保持此姿勢近4天直至獲救。Camuz指周圍一片黑暗，令她放心的是Yagiz仍有呼吸，因為泥塵她起初難以呼吸，之後才慢慢呼吸起來。她感到身體壓著玩具，以及兒子的柔軟皮膚，還有兩人穿著的衣服觸感、混凝土和碎片。她聽到遠方有聲音，曾大喊和敲打衣櫃，她喊著「有沒有人在這裡？有沒有人聽到？」外面卻沒有回應，她遂拿起碎片敲打衣櫃，但仍然沒有回應。Camuz體會到可能沒有人前來，「我感到恐懼」。

在黑暗的瓦礫堆中，Camuz不知時間過了多久，生命突然改變了，「生下寶寶後，有很多計劃，但卻突然被埋在瓦礫下」。但她並未放棄，知道仍要照顧兒子，在狹窄的空間裡給兒子餵母乳。她自己沒有食物和水，曾嘗試喝自己的奶卻失敗。她聽不到外面有聲音，決定省下力氣，待聽到聲音很近時才呼救。Camuz不斷想著胸口上的寶寶，在瓦礫下某處的丈夫和大兒子才撐過來。Yagiz大部分時間都睡著，哭喊時她會餵母乳。最後兩母子被困超過90小時後，終於聽到搜救犬的吠叫，一度以為自己在發夢，然後有人大叫「你還好嗎？敲打物件代表好。」Camuz知道他們終於得救，送院後也從親戚那裡得知丈夫和大兒子被送到另一醫院，一家都平安獲救。