土耳其地震｜搜救近尾聲 療傷治病艱巨任務才開始 恐爆傳染疫情

國際醫療團隊湧向土耳其和敘利亞地震災區，眼見不計其數的傷者骨折、被倒塌房屋壓壞手腳、或身上有多處撕裂傷，也有很多患長期疾病的災民急需治療。專家指，對救死扶傷的醫護人員而言，這只是剛開始。

《華盛頓郵報》報道，隨著搜救行動陸續改為搜索罹難者遺體，未來數周，將有無數災民需要藥物來控制高血壓、糖尿病、氣喘等疾病，但藥物大多都埋在瓦礫堆中。預計孕婦將在臨時庇護中心和難民營分娩，癌症病人將難以繼續治療。

庇護中心逼爆

嚴冬意味著臨時避難所中的倖存者會面臨體溫過低或凍傷問題；庇護中心擠滿人，也可能爆發新冠疫情和和其他呼吸道病毒傳染。

還有迫在眉睫的風險是，霍亂等透過水傳染的疾病。飽經內戰戰亂的敘利亞西北部早在地震災難前已因水質和衛生不佳而出現霍亂疫情。