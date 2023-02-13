土耳其地震｜搜救近尾聲 療傷治病艱巨任務才開始 恐爆傳染疫情

國際醫療團隊湧向土耳其和敘利亞地震災區，眼見不計其數的傷者骨折、被倒塌房屋壓壞手腳、或身上有多處撕裂傷，也有很多患長期疾病的災民急需治療。專家指，對救死扶傷的醫護人員而言，這只是剛開始。
《華盛頓郵報》報道，隨著搜救行動陸續改為搜索罹難者遺體，未來數周，將有無數災民需要藥物來控制高血壓、糖尿病、氣喘等疾病，但藥物大多都埋在瓦礫堆中。預計孕婦將在臨時庇護中心和難民營分娩，癌症病人將難以繼續治療。
庇護中心逼爆
嚴冬意味著臨時避難所中的倖存者會面臨體溫過低或凍傷問題；庇護中心擠滿人，也可能爆發新冠疫情和和其他呼吸道病毒傳染。
還有迫在眉睫的風險是，霍亂等透過水傳染的疾病。飽經內戰戰亂的敘利亞西北部早在地震災難前已因水質和衛生不佳而出現霍亂疫情。
醫護力不從心
對於醫護即將面臨的挑戰，美國喬治華盛頓大學緊急醫療學教授基爾希(Thomas Kirsch)指出，「情況很糟，(醫護)會力不從心，必須適應完全不同的治療方式。這是心理和道德上的雙重壓力。」
約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院人道主義健康中心主任施皮格爾(Paul Spiegel)認為，搜救行動之後的治療時期雖然較不受外界關注，但非常關鍵，「持續監控(情況)，並思考提供持續不斷的護理和補給，或許可以拯救更多人」。
醫療設施損毀 治療受阻
土耳其政府、世衛及其他國際救援組織已展開這類行動。
在土耳其和敘利亞，提供醫療資源的挑戰特別艱巨。地震導致多所醫院等醫療設施倒塌或嚴重損毀，而這些設施對於治療地震傷者及長期病患者至關重要。
敘利亞醫療設施早被內戰摧毀
曾在2010年海地大地震等多起災難中投入救援的基爾希指，損毀的道路對醫療組織來說是雪上加霜，醫療與衛生的後勤補給及協調是個大問題。世衛敘利亞代表Iman Shankiti早前指出，敘利亞經歷12年內戰，醫療基建設施早就遭到摧毀，因此問題更大，很多人需要治療與保健。
非政府組織的投入也很重要，早在敘利亞西北部服務的「無國界醫生」表示，將持續支援當地7所醫院、醫療保健中心和一所燒傷中心。
日常疾病治療需求大
隨著時間過去，日常疾病可能會成為更廣泛的問題。基爾希說，災區需要外國醫療援助，來給災民治療糖尿病、心臟病、中風等長期疾病。
土耳其和敘利亞也需投入大量資源到心理健康治療，不只是為了倖存者，也為了因照料傷患而心力交瘁的醫護。