土耳其地震｜救援隊鐅穿3層混凝土　救出被困65小時母女(有片)

隨著救人黃金72小時限期逼近，被困者生存機會愈來愈小，土耳其及多國救援人員在災區爭分奪秒搜索，但仍有多個令人振奮的消息傳出，多名生還者在被困瓦礫65小時後獲救，其中在土耳其卡赫拉曼馬拉什(Kahramanmaraş)一對母女在建築物殘骸被救出。
網上片段顯示，救援人員鐅穿至少3層混凝土層進行挖掘，先將一名婦人拉上地面，隨後再將她的4歲女兒救出，她們隨即被移交醫療隊送院。
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan anne ve kızı 65 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.— Gülsüm Tatlıpınar (@qulfeza) February 8, 2023
Birlik zamanı pic.twitter.com/wACNYDau7t
救援隊聯同礦工挖掘過8小時
綜合報道，一隊由12人組成救援隊抵達卡赫拉曼馬拉什的Elbistan，在一處建築物倒塌的廢墟成功以手機與一對被困瓦礫下的母女取得聯絡，並以視訊確認位置，救援隊隨即聯同多名礦工，經過8小時挖掘，在地震發生後65小時後，成功將該名婦人Sevim Toygun與她的女兒Melisa救出，她們即被轉交醫療人員送院治理。
另外，在安塔基亞(Antakya)及Malatya分別有1名12歲女孩和1名42歲男子獲救，惟與男子一同被困的妻子則仍未尋獲。
Nearly 65 hours after the initial quake in Turkey, survivors are still being found.— Will Christou (@will_christou) February 8, 2023
This 12-year old girl was pulled out of the rubble in Anatakya, inspiring hope for others awaiting to see the fate of their relatives still trapped. pic.twitter.com/pi7PaIcdCY