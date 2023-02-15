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國際
2023-02-15 14:29:00

土耳其地震｜斯洛文尼亞7隻搜救犬有5隻受傷　攰爆軟癱機場大覺瞓　

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土耳其於上周一(6)發生7.8級大地震，各國及地區紛紛伸出援手前往救援，如今搜救行動將告一段落，部分國際搜救隊完成任務準備回國，其中斯洛文尼亞的搜救團隊也帶著搜救犬搭飛機離開，而一眾搜救犬在機場攰得軟癱地上睡覺的可愛畫面，可想而知牠們連日的艱辛工作，感動不少網民。

土耳其地震，斯洛文尼亞7隻搜救犬有5隻受傷，攰爆軟癱機場大覺瞓。(FB)

土耳其地震，斯洛文尼亞7隻搜救犬有5隻受傷，攰爆軟癱機場大覺瞓。(FB)

斯洛文尼亞今次派出7隻搜救犬赴土耳其參與救援行動，隨著搜救任務告一段落，這些汪星英雄亦終於能好好休息。搜救員Roman Starman日前在社交平台分享這次救援行動，指搜救團隊到土耳其約有37萬居民的安塔基亞市(Antakya)進行搜救，參與的搜救犬均通過國際救援許可證(IRO瓦礫搜索)。他表示，搜救犬們承受著現場環境壓力，並在危險與難以通過的瓦礫表面前進，「每當牠們發現有倖存者時，我們會再派遣至少23隻狗狗尋找氣味，等到確認有倖存者時會通知挖掘團隊」，並成功救援受困者。

搜救隊準備離開土耳其返國。(FB) 搜救隊準備離開土耳其返國。(FB) 搜救隊準備離開土耳其返國。(FB) 搜救隊在災區搜救期間。(FB) 搜救隊在災區搜救期間。(FB) 搜救隊在災區搜救期間。(FB)

7隻搜救犬有5隻受傷

Roman Starman分享多張搜救期間的相片，其中一張見搜救隊在機場等待登機時，為搜救犬準備氈子，6隻狗狗圍繞在搜救行李裝備旁，綣曲身體呼呼大睡，似乎在把握時間休息，其中一隻搜救犬的後腳還因受傷，穿上鞋子繃大心月中保護。

在今次的救援行動，Roman Starman7隻搜救犬中，有5隻在搜救期間受傷，大多傷在身上或是腳掌，其中一隻傷勢較重，最終不得不終止參與搜救。他又透露，自己的搜救犬「辣椒」有穿防護鞋，但辣椒不習慣穿鞋搜救，最後仍以赤腳搜救，然而第一次搜救完畢就發現牠左腳有傷口，但幸運地，牠還能進行搜救作業，直到最後一刻。

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