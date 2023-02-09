土耳其地震｜死亡人數增至逾1.5萬人　埃爾多安承認政府應對不足

土耳其7.8級地震死亡人數增至逾1.5萬人，當中土耳其遇難者逾1.2萬，敘利亞有近3,000人死亡。隨著救人的黃金72小時限期逼近，救援人員繼續爭分奪秒搜索生還者。土耳其當地有聲音批評政府救災不足力，土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)視察多個災區，承認政府應對地震有不足，承諾１年內重建災區。

在敘利亞，大部分災區都物資短缺，當地人道組織指，由於欠缺屍袋，好多遺體只能擺放街上。聯合國表示，已打通受地震破壞的土耳其往敘利亞人道走廊，裝有物資的貨車周四可以抵達敘利亞，同時警告倖存災民亦面對零度以下的寒冷天氣，呼籲國際伸出援手。

在土耳其，有救援人員表示，由於受災範圍廣大及交通受阻，海外救援隊及物資仍無法深入災區，災區持續餘震不時造成建築物倒塌，居民缺乏容身之所，要在街上焚燒雜物及垃圾取暖，災區急需帳篷、毛毯、衣服、食物及飲用水。