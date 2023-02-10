土耳其地震｜死亡人數增至逾2.1萬人　3名被困90小時倖存者獲救(有片)

土耳其7.8級地震，連同鄰國敘利亞增至逾2.1萬人死亡，其中土耳其有至少1.7萬人喪生，逾7萬人受傷；敘利亞則有3,300多人死亡。國際搜救隊連同當地搜救人員在救援黃金72小時過後繼續挖掘，多名倖存者在被困90小時後獲救，包括1名10日大的嬰兒。

在重災區之一的土耳其哈塔伊省首府安塔利亞，一名10歲女童在被困90小時後獲救。消防部門指，女童被困在瓦礫堆中，救援人員聽到求救聲，花7小時才成功把女童救出，在場的搜救人員都鼓掌歡呼。女童有受傷但清醒，獲救後隨即表示想喝牛奶。

Wow. 90 hours after the earthquake in Turkey, a girl was pulled out from the rubble. pic.twitter.com/sLmti3KC9h — Mike (@Doranimated) February 9, 2023

救援人員在南部另一重災區哈塔伊(Hatay)救出1名被困90小時的48歲女子，她需要擔架固定身體送院救治，救援人員歡呼。卡赫拉曼馬拉什(Kahramanmaraş)亦救出1名被困90小時的幼童，救援人員隨即替他披上保溫氈送院。另外1名出世只有10日的嬰兒亦與其母親在瓦礫中被困90小時後獲救。

🚨🇹🇷A baby has been pulled alive from the debris of the devastating earthquake in Turkey after nearly 90 hours of being buried in the rubble.

The baby however got so scared after a group of fanatic Muslims started shouting "Alahu Akbar"! pic.twitter.com/jH1qQQpzkE — Terror Alarm (@Terror_Alarm) February 9, 2023