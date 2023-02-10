土耳其地震｜死亡人數增至逾2.1萬人　3名被困90小時倖存者獲救(有片)

土耳其7.8級地震，連同鄰國敘利亞增至逾2.1萬人死亡，其中土耳其有至少1.7萬人喪生，逾7萬人受傷；敘利亞則有3,300多人死亡。國際搜救隊連同當地搜救人員在救援黃金72小時過後繼續挖掘，多名倖存者在被困90小時後獲救，包括1名10日大的嬰兒。
在重災區之一的土耳其哈塔伊省首府安塔利亞，一名10歲女童在被困90小時後獲救。消防部門指，女童被困在瓦礫堆中，救援人員聽到求救聲，花7小時才成功把女童救出，在場的搜救人員都鼓掌歡呼。女童有受傷但清醒，獲救後隨即表示想喝牛奶。
Wow. 90 hours after the earthquake in Turkey, a girl was pulled out from the rubble. pic.twitter.com/sLmti3KC9h— Mike (@Doranimated) February 9, 2023
救援人員在南部另一重災區哈塔伊(Hatay)救出1名被困90小時的48歲女子，她需要擔架固定身體送院救治，救援人員歡呼。卡赫拉曼馬拉什(Kahramanmaraş)亦救出1名被困90小時的幼童，救援人員隨即替他披上保溫氈送院。另外1名出世只有10日的嬰兒亦與其母親在瓦礫中被困90小時後獲救。
🚨🇹🇷A baby has been pulled alive from the debris of the devastating earthquake in Turkey after nearly 90 hours of being buried in the rubble.— Terror Alarm (@Terror_Alarm) February 9, 2023
The baby however got so scared after a group of fanatic Muslims started shouting "Alahu Akbar"! pic.twitter.com/jH1qQQpzkE
聯合國首批救援物資運抵敘利亞
首批救援物資由土耳其運抵敘利亞反對派控制的西北部地區。聯合國秘書長古特雷斯證實，6輛貨車經已抵達，強調需要提供更多協助。對於當地國會要求立即撤銷對敘利亞的制裁，古特雷斯指，救災行動目前沒有受制裁影響。他又說，聯合國已為今次大地震發放2千5百萬美元賑災，計劃下星期發出國際呼籲，提供更多資金救助災民。