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國際
2023-02-07 11:19:00

土耳其地震｜死亡人數增至逾3800人　全國哀悼7日(有片)

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土耳其南部在星期一凌晨發生的7.8級強烈地震，在土耳其和敘利亞共造成逾3,800人死亡，其中，土耳其公布逾2,300人死亡，敘利亞有逾1,400人死亡，另外有逾1.5萬人受傷。搜救工作仍在進行，預料死傷數字將繼續攀升。

土耳其7.8級地震，死亡人數增至逾3,800人，全國哀悼7日。(AP)

土耳其7.8級地震，死亡人數增至逾3,800人，全國哀悼7日。(AP)

土耳其一日內經歷兩次強烈地震，首次7.8級大地震當地周一凌晨4時許發生，在不足半日後，當地周一下午約一時半再發生第二次強烈地震，強度為7.6級。

土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)稍早時形容，這是該國自1939年以來發生的最大災難，震區清理廢墟的工作仍在繼續，約有9,000名人員參與救援行動。埃爾多安宣布全國哀悼7日，並下半旗誌哀，教育部亦宣布學校停課7日。

敘利亞地震導致多幢建築物倒塌。(AP) 敘利亞救援人員。(AP)

多國領袖慰問　國際提供援助

國家主席習近平分別向埃爾多安及敘利亞總統巴沙爾致慰問電，對地震造成死傷表示沉痛哀悼。

美國總統拜登致電埃爾多安表達慰問，美國表示，將提供必要協助，迅速部署支援土耳其的搜救工作，向災區提供醫療或基本救援物資。美國將派出兩隊79人搜救隊前往土耳其。

俄羅斯總統普京與埃爾多安通電話，表示俄羅斯願立即提供地震救災援助。俄羅斯派出4架飛機，載著逾百名搜救專家，前往土耳其及敘利亞的災區，亦承諾從急救部門調派醫療飛機支援災區醫院。

北約、歐盟和逾20個國家已經提出提供援助。英國則承諾將派出76人救援隊，帶同設備和搜救犬前往土耳其。日本亦將派出75人的搜救隊伍。德國不少民眾踴躍捐贈物資。聯合國各機構啟動緊急援助，包括向仍被埋在廢墟下的群眾提供救生援助等。

 

瑞士救緩隊於德國蘇黎世機場法備前往災區。(AP) 德國人道物資準備運往災區。(AP)
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