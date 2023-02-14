土耳其地震｜死亡人數增至3.7萬人　被困185小時的10歲女童獲救(有片)

土耳其大地震發生已逾一個星期，當地連同敘利亞死亡人數已增至逾3.7萬人。災區再傳出令人振奮消息，在卡赫拉曼馬拉什省(Kahramanmaras)，一名被困185小時的10歲女童被救出，救援人員亦透過生命探測器，在附近找到4名生還者，包括一家三口。南部哈塔伊省一處瓦礫中，一名被困182小時的13歲男童亦被救出。
雖然搜救黃金時間已過，但搜救人員仍在努力救援，在周一救出至少8名生還者。土耳其政府表示，受災省份有15萬名災民入住庇護所，至今有近2萬人留醫，地震亦造成近千名兒童與家人分離，當中有約300人未能確認身份，要暫時棲身於福利機構。有商界組織估計今次地震，單在土耳其造成的財政損失就達到841億美元。
土耳其部分災區出現治安問題，警方在受災的10個省份調查230多宗盜竊、搶掠和欺詐案件，至少97人被捕。有土耳其人就指責逃避戰火的敘利亞難民搶掠商店和住宅。有敘利亞難民指，感覺受到仇視，甚至有人被趕出臨時收容中心。
聯合國開始向敘利亞反對派控制地區提供援助
聯合國官員指，隨著搜救行動將近結束，救災焦點開始轉移至為災民善後，包括提供居所、食物和心理輔導，同時要改善災區的衞生環境，以免出現傳染病。 敘利亞的救災進度仍然緩慢，由反對派控制的西北部重災區，拒絕接收物資，土耳其政府提出開放一個邊境通道，協助國際救助敘利亞，獲敘利亞總統巴沙爾批准。聯合國表示歡迎，並指已開始向敘利亞反對派控制地區提供援助。
A miracle in Kahramanmarash.— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 13, 2023
A 10-year-old girl pulled from the rubble in Turkey 185 hours after the earthquake.pic.twitter.com/1DVfFi3FTr