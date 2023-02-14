土耳其地震｜死亡人數增至3.7萬人　被困185小時的10歲女童獲救(有片)

土耳其大地震發生已逾一個星期，當地連同敘利亞死亡人數已增至逾3.7萬人。災區再傳出令人振奮消息，在卡赫拉曼馬拉什省(Kahramanmaras)，一名被困185小時的10歲女童被救出，救援人員亦透過生命探測器，在附近找到4名生還者，包括一家三口。南部哈塔伊省一處瓦礫中，一名被困182小時的13歲男童亦被救出。

土耳其地震死亡人數增至3.7萬人，被困185小時的10歲女童獲救。(AP)

雖然搜救黃金時間已過，但搜救人員仍在努力救援，在周一救出至少8名生還者。土耳其政府表示，受災省份有15萬名災民入住庇護所，至今有近2萬人留醫，地震亦造成近千名兒童與家人分離，當中有約300人未能確認身份，要暫時棲身於福利機構。有商界組織估計今次地震，單在土耳其造成的財政損失就達到841億美元。

土耳其部分災區出現治安問題，警方在受災的10個省份調查230多宗盜竊、搶掠和欺詐案件，至少97人被捕。有土耳其人就指責逃避戰火的敘利亞難民搶掠商店和住宅。有敘利亞難民指，感覺受到仇視，甚至有人被趕出臨時收容中心。