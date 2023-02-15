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國際
2023-02-15 12:06:00

土耳其地震｜死亡人數增至4.1萬人　夫婦被困209小時情人節奇蹟獲救(有片)

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土耳其發生的7.8級大地震，在當地已造成逾3.5萬人死亡，逾10.5萬人受傷，當中有逾1.3萬名傷者仍然留院治療。災區繼續有人奇蹟獲救，周二再有9名生還者獲救，當中包括一對在瓦礫中被困209小時的夫婦。至於鄰國敘利亞有逾5,800人在地震中喪生。兩國合共有逾4.1萬人在地震中罹難。

重災區之一的安塔基亞(Antakya)被困209小時的敘利亞裔男子Faez Ghanam及其妻子Fatma被救出。(Twitter) 重災區之一的安塔基亞(Antakya)被困209小時的敘利亞裔男子Faez Ghanam及其妻子Fatma被救出。(Twitter)

救援人員周二再在廢墟中救出至少9名被困的倖存者，當中包括一名65歲男子及其女兒，15歲女孩，他們都被困208個小時後獲救。重災區之一的安塔基亞(Antakya)被困209小時的敘利亞裔男子Faez Ghanam及其妻子Fatma被救出。他們在地震發生後接近9日能生還獲救都被稱為「奇蹟」。

災區搜救工作接近尾聲，迪亞巴克爾有爆破工程，清拆大地震中損毀但未倒塌的樓宇。土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)表示，廢墟的搜救工作仍然會繼續，直至救出最後一名被困人士。他強調，需要執行更嚴格的建築規例。

據報土耳其暫停部分黃金進口

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)宣布，發起3.97億美元的人道募捐，這筆款項可以在未來3個月，為敘利亞約500萬名災民提供緊急援助。

土耳其的商會估計，大地震造成的經濟損失可能高達約840億美元，相當於大約6,650億港元。《彭博》報道，土耳其將暫停部分黃金進口，作為紓緩大地震經濟影響緊急計劃一部分。根據官方數據，土耳其去年黃金進口總額超過200億美元。

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