土耳其地震｜死亡人數增至4.1萬人　夫婦被困209小時情人節奇蹟獲救(有片)

土耳其發生的7.8級大地震，在當地已造成逾3.5萬人死亡，逾10.5萬人受傷，當中有逾1.3萬名傷者仍然留院治療。災區繼續有人奇蹟獲救，周二再有9名生還者獲救，當中包括一對在瓦礫中被困209小時的夫婦。至於鄰國敘利亞有逾5,800人在地震中喪生。兩國合共有逾4.1萬人在地震中罹難。

救援人員周二再在廢墟中救出至少9名被困的倖存者，當中包括一名65歲男子及其女兒，1名5歲女孩，他們都被困208個小時後獲救。重災區之一的安塔基亞(Antakya)被困209小時的敘利亞裔男子Faez Ghanam及其妻子Fatma被救出。他們在地震發生後接近9日能生還獲救都被稱為「奇蹟」。

災區搜救工作接近尾聲，迪亞巴克爾有爆破工程，清拆大地震中損毀但未倒塌的樓宇。土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)表示，廢墟的搜救工作仍然會繼續，直至救出最後一名被困人士。他強調，需要執行更嚴格的建築規例。