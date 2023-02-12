土耳其地震｜災區爆衝突外國救援隊停搜救 98人搶掠騙災民被捕

上周7.8級地震造成土耳其和敘利亞的死亡人數迄今超過2.8萬人，聯合國估計最終遇難人數或跳升一倍。多國和地區派出搜救隊搜索生還者，但土耳其重災區哈塔伊省出現不明組織衝突，在當地搜救的德國救援隊和奧地利軍方救援隊被迫停止行動。有搜救人員稱，食物和食水逐漸減少治安日差，另外隨著救出生還者機會日漸渺茫，親屬的擔憂變成憤怒。土耳其安全部隊昨拘捕最少98人，被捕者在損毀建築物內搜掠財物、打劫或騙取災民。

奧地利救援隊救出9人

報道指，在哈塔伊有最少42人受調查，安全部隊起出6支槍械、3支步槍、珠寶、銀行卡和現金。另有兩人假扮援助人員企圖搶走6輛貨車食物。在最大城市伊斯坦布爾，最少6人被捕，涉嫌電話詐騙地震災民。奧地利派82人到土耳其，軍方發言人昨稱，在哈塔伊有不明組織衝突，迫使奧地利軍方災難救援隊到其他國際組織的營地躲避，「土耳其派別之間的敵視情緒日增」。奧地利救援隊停止行動後不久，土耳其國防部稱會加強保安，令搜索行動得以恢復。奧地利救援人員也隨即恢復搜索，他們迄今救出9人。德國救援隊稱，收到愈來愈多報告指不同派別的衝突，甚至傳出槍聲。瑞士稱會密切監視當地安全情況，該國救援隊共有87人和8隻搜索犬，於哈塔伊救出11人，包括兩名嬰兒。