土耳其地震｜狗狗被埋瓦礫　鼻孔流血驚恐待救 (有片)

土耳其7.8級地震死亡人數增至逾1.5萬人，災區除了有許多災民正等待救援外，亦有不少貓狗也在瓦礫堆中尋求一線生機。土耳其一名攝影師日前在社群平台上分享一段影片，一隻身體被埋在瓦礫中的白色狗狗動彈不得，牠鼻孔流血似受了傷，眼仔碌碌，樣子驚恐地等待救援，慶幸最後成功獲救。

土耳其攝影師Gürcan Öztürk表示，搜救團隊在震災區中發現一隻白色狗狗，牠害怕地張大眼睛看著四周，口鼻處有明顯血跡，似乎受了傷，為怕用工具或會令牠受傷，人員都趕緊徒手挖掘，期間給牠補充水分，並保護牠其他部位免被鋼筋擦傷，雖然狗狗也有因疼痛哀嚎，但在人救援人員小心呵護下，順利獲救，讓場內各人都鬆了一口氣。

據指狗狗已與主人團聚 影片曝光後，讓許多網友感動，其中有人表示，這隻狗狗是朋友家的狗狗，牠目前情況已無大礙，且也與主人團聚。