土耳其地震｜球場毛公仔如雨下場面感人 球迷送暖給災區兒童(有片)

土耳其超級聯賽勁旅比錫達斯(Besiktas)昨晚一場比賽，降下「毛公仔雨」。數千球迷攜同各式各樣毛公仔入場，在賽事進行到4分鐘17秒時，作賽球員突停下來，然後四周的球迷將手中公仔拋入球場內，公仔多到如雨般降下，它們將送給土耳其地震災區的兒童。作賽的球員和職員均受此場面打動，球員拍掌並將公仔拋到場邊然後繼續作賽。

土耳其地震｜4分鐘17秒停賽代表地震發生時間

土耳其的7.8級地震在2月6日清晨4時17分發生主震，所以比賽在4分鐘17秒時停下來讓球迷拋下公仔，而這場地震至今已造成土耳其和鄰國敘利亞逾5萬人死亡。比錫達斯球會稱，「我們的球迷將圍巾、帽子和毛公仔拋入球場內，將送給地震災區的兒童為他們打氣。」後衛T.沙奴斯表示，「這是比足球還重要的事，國家正經歷艱難時刻，我們團結一起治療創傷。我們的球迷舉行了很有意義的活動，我深受感動。希望我們不會再經歷如此災難。」