土耳其地震｜瓦礫下出生連臍帶女嬰已6個月大 曾引起全球關注

土耳其今年2月6日發生7.8級大地震，鄰國敘利亞也受波及，兩國有逾5萬人死亡，敘利亞最少4,500人罹難。於敘利亞阿勒頗(Aleppo)地震廢墟出生的一名女嬰，一度成為國際焦點，被稱為「奇蹟BB」。她的母親在瓦礫中產下她，救出時還連著臍帶。她初時被官方命名為「Aya」(意思：奇蹟)，其父母和4名兄姊均罹難，她最終由血親姑姐領養(之稱報道指是阿姨)，並以其母名字Afraa命名以作紀念。眨眼間Afraa已6個月大，並開心成長。姑丈抱著她接受訪問，坐在鞦韆上的Afraa露出甜甜的笑容。

土耳其地震｜姑丈：她是我的女兒

Afraa的姑姐Hala和姑丈Khalil al-Sawad本身育五女兩子共7名孩子，最細的與Afraa相隔3天出生。Afraa與母親埋在瓦礫下10小時，Khalil指Afraa被救出後胸部有問題，現在已無事並很健康。但他指過去6個月日子不易過，經報道很多人知道Afraa的遭遇和爭相想收養，夫婦兩人害怕她遭搶走，在等待DNA報告證明Hala與Afraa是血親那段近10天的日子，他們常守在醫院擔心有人帶走Afraa。Khalil抱著Afraa表示，「這女孩是我的女兒，如親生的孩子，離不開她。」待她長大後，會向她說明其親生父母和兄姊的事。

Khalil一家目前住在一間租來的房屋，但租金昂貴，未知能否繼續負擔，而孩子仍未擺脫地震陰影，晚上他們會到當局所設的帳篷營地睡覺。雖然有人提出幫助，稱可讓他們移居英國或阿聯酋，但他們仍想留在敘利亞故鄉。