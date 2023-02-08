土耳其地震｜直擊救人震撼一刻！救援員挖出活埋女童 還暖心撫臉安慰(有片)

救援人員在瓦礫堆中挖出女童Noor，幫她抹去臉上灰塵。(互聯網)

土耳其南部與敘利亞接壤邊境地區周一(6日)發生7.8級大地震，不計其數的居民壓在瓦礫下，救人爭分奪秒。敘利亞救援組織「白頭盔」(White Helmets)周二發布影片，現場直擊救人過程。片中，救援人員發現有女童埋在瓦礫堆裡，先是輕力撥開瓦礫碎石，到接近女童位置時，便加緊挖掘並移除瓦礫，女童終露出頭部。

白頭盔指，女童名叫Noor，救援人員一邊挖一邊對她說「看著你的爸爸」，鼓勵她堅持下去，還貼心地幫女童抹去她臉上的塵垢。可見女童嘴角有一絲絲血漬，眼神帶著恐懼。

最後，女童脫困，畫面振奮人心，現場人員興奮高呼：「偉大的真主！」白頭盔形容女童獲救是「希望的一刻」。