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國際
2023-02-08 13:59:30

土耳其地震｜直擊救人震撼一刻！救援員挖出活埋女童 還暖心撫臉安慰(有片)

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救援人員在瓦礫堆中挖出女童Noor，幫她抹去臉上灰塵。(互聯網)

救援人員在瓦礫堆中挖出女童Noor，幫她抹去臉上灰塵。(互聯網)

土耳其南部與敘利亞接壤邊境地區周一(6)發生7.8級大地震，不計其數的居民壓在瓦礫下，救人爭分奪秒。敘利亞救援組織「白頭盔」(White Helmets)周二發布影片，現場直擊救人過程。片中，救援人員發現有女童埋在瓦礫堆裡，先是輕力撥開瓦礫碎石，到接近女童位置時，便加緊挖掘並移除瓦礫，女童終露出頭部。

白頭盔指，女童名叫Noor，救援人員一邊挖一邊對她說「看著你的爸爸」，鼓勵她堅持下去，還貼心地幫女童抹去她臉上的塵垢。可見女童嘴角有一絲絲血漬，眼神帶著恐懼。

最後，女童脫困，畫面振奮人心，現場人員興奮高呼：「偉大的真主！」白頭盔形容女童獲救是「希望的一刻」。

白頭盔救援人員在各地救出受困居民。圖為城鎮Al Atareb一名男童獲救。(路透社)

白頭盔救援人員在各地救出受困居民。圖為城鎮Al Atareb一名男童獲救。(路透社)

數百家庭被埋 救人時間不多

地震發生超過一日後，敘利亞西北部至周二仍有數以百計家庭被困瓦礫堆下，救難黃金72小時，能拯救他們時間所剩不多了。

白頭盔主管Raed al-Saleh表示，他們迫切需要國際團體協助搜救，「每一秒都攸關挽救生命。我們請求所有人道團體提供物資援助，緊急回應這場大災難」。

在敘利亞西北部災區，缺乏救援設備及嚴寒阻礙了救援行動，拯救人員只能徒手或用簡單工具挖掘。al-Saleh說：「我們的團隊付出了許多努力，但仍不足以應付這場大災難以及大量倒塌的建築物。」

白頭盔在Bisnia救出一個家庭的一名女童。(路透社) 白頭盔在Bisnia救出一個家庭中的男孩。(路透社)
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