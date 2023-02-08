土耳其地震｜直擊救人震撼一刻！救援員挖出被困女童 暖心撫臉安慰(有片)

土耳其南部與敘利亞接壤邊境地區周一(6日)發生7.8級大地震，不計其數的居民壓在瓦礫下，救人爭分奪秒。敘利亞參與救援的民防組織「白頭盔」(White Helmets)周二發布影片，現場直擊救人過程。片中，救援人員發現有女童埋在瓦礫堆裡，先是輕力撥開瓦礫碎石，到接近女童位置時，便加緊挖掘並移除瓦礫，女童終露出頭部。
白頭盔指，女童名叫Noor，救援人員一邊挖一邊對她說「看著你的爸爸」，鼓勵她堅持下去，還貼心地幫女童抹去她臉上的塵垢。可見女童嘴角有一絲絲血漬，眼神帶著恐懼。
最後，女童脫困，畫面振奮人心，現場人員興奮高呼：「偉大的真主！」白頭盔形容女童獲救是「希望的一刻」。
數百家庭被埋 救人時間不多
地震發生超過一日後，敘利亞西北部至周二仍有數以百計家庭被困瓦礫堆下，救難黃金72小時，能拯救他們時間所剩不多了。
白頭盔主管Raed al-Saleh表示，他們迫切需要國際團體協助搜救，「每一秒都攸關挽救生命。我們請求所有人道團體提供物資援助，緊急回應這場大災難」。
在敘利亞西北部災區，缺乏救援設備及嚴寒阻礙了救援行動，拯救人員只能徒手或用簡單工具挖掘。al-Saleh說：「我們的團隊付出了許多努力，但仍不足以應付這場大災難以及大量倒塌的建築物。」
WATCH: A moment of hope as a young Syrian girl is rescued— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) February 7, 2023
Rescuers calm the young girl named Noor, telling her to look at her father as they work to clear her from the rubble, and break into chants of 'God is great' as she is pulled to safety
📹White Helmets via Reuters pic.twitter.com/7q6lqTkVKr