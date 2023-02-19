土耳其地震｜貓咪埋瓦礫129小時獲救 跟消防員變「糖黐豆」人貓誓不分離(有片)

動物有情，土耳其大地震死傷者眾，聞者心碎，在慘絕人寰的災難環境中，一則窩心的小動物故事，為全球各地網民帶來一點點溫暖。33歲消防員Ali Cakas日前在瓦礫下，救出一隻被困了129小時的貓咪。貓咪自此便「以身相許」，寸步也不離開消防員。

消防員Ali Cakas日前在土耳其東部加濟安泰普省(Gaziantep)，救了該隻受了輕傷的貓咪，他及同事一起給牠取名Enkaz——即土耳其語中「瓦礫」的意思，自此Enkaz便跟Cakas形影不離，還經常爬到他肩膀上。