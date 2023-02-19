土耳其地震｜貓咪埋瓦礫129小時獲救 跟消防員變「糖黐豆」人貓誓不分離(有片)

動物有情，土耳其大地震死傷者眾，聞者心碎，在慘絕人寰的災難環境中，一則窩心的小動物故事，為全球各地網民帶來一點點溫暖。33歲消防員Ali Cakas日前在瓦礫下，救出一隻被困了129小時的貓咪。貓咪自此便「以身相許」，寸步也不離開消防員。
消防員Ali Cakas日前在土耳其東部加濟安泰普省(Gaziantep)，救了該隻受了輕傷的貓咪，他及同事一起給牠取名Enkaz——即土耳其語中「瓦礫」的意思，自此Enkaz便跟Cakas形影不離，還經常爬到他肩膀上。
土耳其地震｜消防員救貓兼收養︰互相擁抱捱過傷痛
但故事不止於此，由於一直沒有人來領回Enkaz，相信牠的主人很可能已經罹難，故Cakas完成搜索任務後，便決心收養牠，把牠帶回約400公里外、位於馬爾丁市(Mardin)的家中，給牠一個新的家，而Enkaz很快亦成為了馬爾丁市消防局的吉祥物。
據報Enkaz很快便「融入家中」，跟Cakas一起吃喝一起睡覺。Cakas表示︰「貓咪不離開我，我也不離開牠」，「我們很快便建立了羈絆，我們都經歷過艱難時刻。我們會互相擁抱來捱過傷痛」，他聲言在貓咪眼中看到牠失去主人及家園的傷痛，「動物也有感覺……我會盡我所能照料牠」，難得的是「父母與兄弟姊妹都很支持我，我們把牠視為家中的一分子」。