土耳其地震｜連臍帶獲救「奇蹟BB」　逾千人爭相領養(有片)

土耳其7.8級大地震至今造成逾2.1萬人死亡，拆散無數家庭，早前1名在敘利亞阿勒頗(Aleppo)地震廢墟出生的女嬰，被救出時還連著臍帶，但雙親和兄弟姊妹已在地震中罹難，令人痛心，但女嬰亦因而聲名大噪，至今在有成千上萬的民眾聯繫相關單位希望能收養該名女嬰。

英國廣播公司(BBC)報道，這名女嬰於周一(6日)獲救時才剛出世、臍帶還與母親相連，隨後被命名為「Aya」，在阿拉伯語中為奇蹟、神蹟的意思。據悉，Aya的母父和其他4個兄弟姐妹皆在地震中遇難。Aya當日抵達醫院時的情況非常差，身上有腫塊、瘀傷，渾身冰涼且幾乎沒有呼吸，慶幸經過醫護人員悉心照料後，Aya目前身體情況已經穩定。

Aya獲救的影片在社群媒體上瘋傳，社交平台有成千上萬的人希望提供收養她的資訊，有網民表示「我想收養他，讓她過上體面的生活」，甚至有一位科威特電視主播公開表示：「如果法律程序允許的話，我準備好照顧和收養這個孩子」。