土耳其地震｜重災區發生6.4級餘震　至少3死逾200傷(有片)

兩周前發生7.8級大地震的土耳其，南部重災區哈塔伊省周一(20日)再發生兩次強烈地震，其中一次強度更達到6.4級，最少3人死亡、超過200人受傷。敘利亞、約旦、以色列、埃及和黎巴嫩等國都有震感。
第一次地震發生在當地周一晚上約8時左右，震央位於土耳其哈塔伊省德芙內區，歐洲地中海地震中心錄得強度為黎克特制6.4級，震源深度一度錄得2公里，其後修訂為10公里。大批民眾慌忙逃到室外的空曠地方暫避。3分鐘後，哈塔伊省薩曼達區亦發生了一次5.8級餘震，震源深度為7公里。鄰近的敘利亞、黎巴嫩以色列及約旦等國家亦有震感。
救援人員到倒塌樓宇搜救
地震令部分在本月6日強烈地震中已受損的建築物倒塌，救援人員在3幢倒塌樓宇搜救，相信有5人被埋。哈塔伊市長指，被困居民可能不久前返回受損大樓內的住所，或試圖搬走傢具。今次餘震最少造成3人死亡、超過200人受傷。而敘利亞阿勒頗市據報亦有至少6人被跌下的瓦礫所傷。
本月6日，土耳其南部與敘利亞接壤地區發生7.8級地震後，至今共錄得逾6,000次餘震。土敘兩國地震累計逾4.7萬人喪生。土耳其11個省共110多萬幢建築物被摧毀或嚴重受損，要拆卸重建。新一輪地震發生前，多個災區已逐步結束搜救，開始善後及重建。
🚨 Terrifying visuals: the moment as the recent earthquake hit Turkey’s Hatay.— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 20, 2023
Tsunami warning issued for the coastal regions of Syria and Turkey after Turkey-Syria earthquake tonight pic.twitter.com/Hinw1n2rG2