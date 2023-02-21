土耳其地震｜重災區發生6.4級餘震　至少3死逾200傷(有片)

兩周前發生7.8級大地震的土耳其，南部重災區哈塔伊省周一(20日)再發生兩次強烈地震，其中一次強度更達到6.4級，最少3人死亡、超過200人受傷。敘利亞、約旦、以色列、埃及和黎巴嫩等國都有震感。

第一次地震發生在當地周一晚上約8時左右，震央位於土耳其哈塔伊省德芙內區，歐洲地中海地震中心錄得強度為黎克特制6.4級，震源深度一度錄得2公里，其後修訂為10公里。大批民眾慌忙逃到室外的空曠地方暫避。3分鐘後，哈塔伊省薩曼達區亦發生了一次5.8級餘震，震源深度為7公里。鄰近的敘利亞、黎巴嫩以色列及約旦等國家亦有震感。