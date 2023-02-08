土耳其地震｜震後航拍影像駭人！土耳其住宅大樓骨牌式連環倒塌(有片多圖)

網民看過影片後紛紛留言，稱「太令人心碎了，太不真實了」、「天啊，這讓人心痛！」、「看到地震後的影像，簡直無法忍受，我們的心都碎了」。不少網民祈願大樓裡的人沒事。

另一畫面可見，一幢大樓倒塌後，頹垣敗瓦堆疊於馬路上，僅剩兩層樓高，完全看不出是旁邊的多層大廈。

土耳其7.8級大地震後的航拍影片曝光，可見市區中數幢住宅大樓抵受不住強震，有如骨牌般連環倒下，瓦礫交疊在一起綿延數百米，且不斷冒出白煙，瀰漫四周。

專家：這地區建築不堪一擊

美國地質勘探局(United States Geological Survey，USGS)專家David Wald在官網發文指，災區建築物格外承受不了地震衝擊，「看著這場悲劇的種種災情令人難受，尤其是我們長期以來都知道，這個地區的建築物遇到地震時有多不耐震……像這樣規模的地震，在世界上任何地方都可能造成破壞；這個地區的許多建築物格外不堪一擊。」

文章並指，兩次強震屬於淺層地震，也是搖晃劇烈的原因，其中7.8級主震深度僅17.6公里，另一次7.5級餘震深度更只有9.6公里。根據USGS，深度不超過70公里屬於淺層地震。

USGS表示，災區建築物較老舊，建材是較舊型的混凝土，這種材料的設計無法吸收這麼強的震動能量。而這場地震的地區有3大板塊擠壓，分別是安納托利亞板塊、阿拉伯板塊與非洲板塊，預期還會有餘震。