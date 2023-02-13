熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-02-13 13:54:00

土耳其地震｜16名被埋排球隊員全數罹難　年紀最小12歲

分享：

在土耳其地震中，阿德亞曼省(Adıyaman)遭到活埋失蹤的中學排球隊成員，繼早前發掘出2名教師及1名學生的遺體後，土耳其排球聯合會10日晚證實16名女球員全數罹難。

16名被埋排球隊員全數罹難。(AP)

16名被埋排球隊員全數罹難。(AP)

土耳其《新黎明報》報道，地震發生後，有不少國家及足球、排球運動員被埋在廢墟底下，其中有一隊來自北賽普勒斯(Kuzey Kıbrıs)的中學排球隊，包括男女子隊共39人，入住阿德亞曼的一間7層高酒店在地震中倒塌，只有4人成功逃出，甚他人全數失聯。

失蹤的土耳其中學排球隊。(網上圖片) 失蹤的土耳其中學排球隊。(網上圖片)

年紀最小罹難隊員僅有12

不幸的是，土耳其排球聯合會昨天證實16名球手全數罹難，年紀最小的隊員僅有12歲。土耳其排球聯合會（Türkiye Voleybol Federasyonu10日晚間在社交平台Twitter發文證實，「我們悲痛地獲悉，在阿德亞曼酒店的廢墟中找到的北賽普勒斯排球隊的16人，在我國發生的地震災難中喪生」，並向他們的家人，和國家表示哀悼。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受