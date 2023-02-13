土耳其地震｜16名被埋排球隊員全數罹難　年紀最小12歲

在土耳其地震中，阿德亞曼省(Adıyaman)遭到活埋失蹤的中學排球隊成員，繼早前發掘出2名教師及1名學生的遺體後，土耳其排球聯合會10日晚證實16名女球員全數罹難。
土耳其《新黎明報》報道，地震發生後，有不少國家及足球、排球運動員被埋在廢墟底下，其中有一隊來自北賽普勒斯(Kuzey Kıbrıs)的中學排球隊，包括男女子隊共39人，入住阿德亞曼的一間7層高酒店在地震中倒塌，只有4人成功逃出，甚他人全數失聯。
年紀最小罹難隊員僅有12歲
不幸的是，土耳其排球聯合會昨天證實16名球手全數罹難，年紀最小的隊員僅有12歲。土耳其排球聯合會（Türkiye Voleybol Federasyonu）10日晚間在社交平台Twitter發文證實，「我們悲痛地獲悉，在阿德亞曼酒店的廢墟中找到的北賽普勒斯排球隊的16人，在我國發生的地震災難中喪生」，並向他們的家人，和國家表示哀悼。
Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı Voleybol Takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) February 10, 2023