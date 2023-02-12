土耳其地震｜17歲少年靠飲尿吃鮮花擺設 苦撐94小時獲救(有片)

等待救援期間，科爾庫特調較手機，每隔25分鐘響鬧一次，不讓自己睡著，但兩日後手機的電力耗盡，他也聽到外面傳來聲音，暗裡擔心救援人員找不到他，更害怕瓦礫塌下，將他壓死。

綜合美國廣播公司(ABC)及美聯社等報道，科爾庫特獲救後在醫院受訪稱，地震發生時，他在家裡睡覺，身體捲曲躺著，就這樣受困瓦礫堆中，幸而未被瓦礫壓住，因此並沒受傷。這4天裡，他喝自己的尿液，吃用來布置家居的鮮花，且不斷祈禱，才能堅持下去。

土耳其地震重災區加濟安泰普(Gaziantep)17歲少年科爾庫特(Adnan Muhammed Korkut)受困瓦礫堆中，靠喝自己的尿液，吃家裡用作裝飾的鮮花，苦撐94小時，最終獲救。

獲救一刻感謝救援人員

科爾庫特在家裡的地牢被發現，抬上擔架時，親友們都激動落淚，邊鼓掌邊高呼他的名字，科爾庫特向眾人報以微笑和揮手。母親與幾名親友上前親吻擁抱他，科爾庫特禁不住說：「感謝真主，你們都來了」，「非常感謝來救我的人」。

一名救援人員也給了科爾庫特一個溫暖的擁抱，稱自己4天沒睡就是等待這一刻，不斷試著救他，「我有一個和你一樣大的兒子」，看到他能活下來，感到十分欣慰。

受困女子祈禱來保持清醒

另外，美聯社報道，德國救援隊經過多番努力，在Kirikhan一間倒塌民房裡救出一名受困逾50小時的女子，另一名受困女子與救援人員對話，說原本已放棄希望，估不到最終也被發現，等待期間感到很寒冷，就不斷祈禱來保持清醒。

卡赫拉曼馬拉什(Kahramanmaras)一對姊妹在瓦礫下待救期間，救援人員用手機播放流行音樂，來安慰並分散兩人注意。