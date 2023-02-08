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國際
2023-02-08 12:11:31

土耳其地震｜7歲女童壓瓦礫下守護幼弟17小時 網民動容：稚子的愛讓我落淚

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女童與弟弟壓在倒塌的牆面下靜待救援。(互聯網)

女童與弟弟壓在倒塌的牆面下靜待救援。(互聯網)

土耳其地震災區哀鴻遍地，也有愛與希望的體現，一張照片令人動容。聯合國常駐代表Mohamad Safa周二在Twitter分享一張照片，一對小姊弟被壓在殘破牆面下，姊姊抱著弟弟，撐起小手臂護著弟弟的頭部，兩人向外望，安靜地等待救援。

Safa發文表示：「7歲的女孩一直把手放在弟弟的頭上保護他，她們在瓦礫底下17個小時，現已安全獲救。我不見有人分享這件事。如果她死了，所有人都會分享！分享正能量……」

女童哀求救援人員

報道指，從現場影片可見，待救期間，女童輕輕摸著弟弟的頭髮安撫他，也哀求救援人員救救她與弟弟。

照片感動了無數網民，很多人讚揚女童在危急關頭下保護弟弟的真摯感情。有網民留言：「奇蹟出現。偉大的姊姊，在這種受壓環境下充滿愛的保護，為仍然受困的人帶來希望。敬佩所有不眠不休的救援人員。」

有網民說：「稚子的愛和靭力令我感動落淚。」另有網民大讚女童是「小英雄」。

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