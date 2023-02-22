土耳其地震｜CNN記者直播遇強震嚇到喊　網民反應兩極(有片)

兩周前發生7.8級大地震的土耳其，南部重災區哈塔伊省周一(20日)再發生兩次強烈地震，其中一次強度更達到6.4級，事發時美國有線新聞網絡(CNN)土耳其記者Buse Deviren正於重災區哈塔伊省(Hatay)進行直播，她難掩恐懼，用顫抖語氣說：「地面正在搖晃」、「我們找不到任何可以抓住的東西」，更忍不住在鏡頭前情緒崩潰，哽咽流淚。

根據CNN新聞片段，Buse Deviren正在公園帳篷區採訪，詎料遇上強震。她很快指出這不像是餘震，不論大人或小孩都驚慌失措逃到室外，她一度哽咽流淚，但隨即克制情緒，和新聞室的主播講述現場情況，她說「每個人都跑出他們的帳篷，人們也開始在外面使用爐火，防止翻倒的爐火燒毀帳篷。到處都是塵土，所有之前沒被震壞的建築物都損毀了。」