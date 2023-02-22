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國際
2023-02-22 14:29:00

土耳其地震｜CNN記者直播遇強震嚇到喊　網民反應兩極(有片)

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CNN記者採訪土耳其地震直播遇強震嚇到喊，網民反應兩極。(Twitter)

CNN記者採訪土耳其地震直播遇強震嚇到喊，網民反應兩極。(Twitter)

兩周前發生7.8級大地震的土耳其，南部重災區哈塔伊省周一(20)再發生兩次強烈地震，其中一次強度更達到6.4，事發時美國有線新聞網絡(CNN)土耳其記者Buse Deviren正於重災區哈塔伊省(Hatay)進行直播，她難掩恐懼，用顫抖語氣說：「地面正在搖晃」、「我們找不到任何可以抓住的東西」，更忍不住在鏡頭前情緒崩潰，哽咽流淚。

根據CNN新聞片段，Buse Deviren正在公園帳篷區採訪，詎料遇上強震。她很快指出這不像是餘震，不論大人或小孩都驚慌失措逃到室外，她一度哽咽流淚，但隨即克制情緒，和新聞室的主播講述現場情況，她說「每個人都跑出他們的帳篷，人們也開始在外面使用爐火，防止翻倒的爐火燒毀帳篷。到處都是塵土，所有之前沒被震壞的建築物都損毀了。」

Buse Deviren一度掩面流淚，不過她隨即克制情緒。(Twitter) 在新聞室態度冷靜的主播Fulya Kalfa亦難逃網民批評。(Twitter)

網民：記者的反應會造成恐慌

這段畫面其後在社交平台瘋傳，有網民認為，Buse Deviren在鏡頭前哭泣，代表她是有感情，但亦有網民指，Buse Deviren的反應會造成恐慌。此外，在新聞室態度冷靜的主播Fulya Kalfa亦難逃網民批評，有部分輿論批評她冷血，但亦有人認為，這才是專業新聞從業員應有的表現。

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