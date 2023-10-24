土耳其埃爾多安提協議上國會　瑞典加入北約再近一步

瑞典加入北約已接近最後階段，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）已經將同意瑞典加入的協議呈上國會，等待土耳其方面通過，瑞典將掃除加入的障礙。瑞典、美國以及北約都對有關決定表示歡迎。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，北歐兩國芬蘭及瑞典先後申請加入北約，然而遭受到土耳其的阻撓。其中芬蘭早前已獲得北約所有成員的通過，獲准加入，而瑞典卻被土耳其拖延。其中是土耳其指控瑞典寬待土耳其的武裝組織庫爾德工人黨，以及包庇在2016年在土耳其發動政變的人員。為加入北約，瑞典需要承諾收緊其反恐的法律，同時要與土耳其合作，解決土國的國安疑慮。