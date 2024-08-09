土耳其大巴撞橋墩9死26傷　司機疑瞌眼瞓無煞車

事故發生在距離首都安卡拉約80公里的波拉特利鎮 (Polatli) 附近，凌晨5點，一輛大巴在高速公路上自撞橋墩翻覆。官方阿納多盧新聞社報道稱，當局第一時間派出緊急醫療、消防和警察隊伍前往事故現場。

土耳其當地時間9日發生嚴重車禍。當地官員證實，一輛大巴行駛在高速公路上時，突然失控撞上橋墩，造成車上乘客9人死亡，26人受傷。

5月車禍10死40傷

據外媒報道，安卡拉地區州長沙欣（Vasip Sahin）表示，初步調查顯示司機似乎精神不濟打瞌睡，因為沒有跡象表明他曾試圖煞車。而另外26名受傷乘客已被送往波拉特利和安卡拉醫院，目前狀況不明。

土耳其的大巴事故頻傳。今年5月，一輛巴士與兩輛汽車和一輛卡車在南部城市梅爾辛（Mersin）附近的高速公路上相撞，當時造成10人死亡、40人受傷。

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