土耳其大選︱埃爾多安擊敗反對派代表　取得第三個任期

土耳其最高選舉委員會在周日（28日）公布，已完成的99.43%選票當中，埃爾多安獲得52.14%的選票，較反對派的克勒奇達若奧盧的47.86%已有明顯的差距，埃爾多安已大致確定贏得今次的大選，將繼續帶領土耳其。

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）第二度連任。雖然土耳其大選的點票仍然未完成，不過埃爾多安已領先對手，反對派領袖克勒奇達若奧盧（Kemal Kilicdaroglu）近5個百分點，已肯定可以取得他的第三個總統任期。

埃爾多安在首都安卡拉的總統府外向支持者呼籲：「拋開所有在選舉期間的的爭議，團結一起為我們國家的目標和夢想。我們不是唯一的勝利者，勝利的是土耳其。勝利者是我們社會的各部份，我們民主的勝利。」

反對派稱選舉欠公平

不過克勒奇達若奧盧就表示：「這是我們歷史最不公平的選舉時間，我們我們沒有屈服於恐懼氣氛。在今次的選舉，人民要求更換專制政府的願望，在所有的壓力下變得清晰。」他表示會繼續為土耳其的真正民主而戰鬥，他指「真的令我傷感，是我們國家未來的艱難日子」。

包括俄羅斯、卡塔爾、利比亞、阿爾及利亞、匈牙利、伊朗及巴勒斯坦都向埃爾多安送上祝賀。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指，這是土耳其人清楚支持埃爾多安的證據，同時指土耳其將加強他獨立的外交政策。而美國總統拜登（Joe Biden）亦在Twitter祝賀，其表示期望與土耳其繼續作為北約盟友合作應對環球的挑戰。