土耳其大選｜官方傳媒指埃爾多安領先　但未過半數料舉行次輪投票

土耳其總統和國會選舉接近完成點票，最高選舉委員會公布，在已經點算的92%選票中，尋求再度連任總統的埃爾多安得票領先，取得約49.49%選票，而由6個反對黨組成的「民族聯盟」陣營領袖克勒奇達爾奧盧，暫時取得44.79%選票，兩人暫時都未達到當選所需的過半數門檻，很有可能要在本月28日進行第二輪投票決勝負，將會是埃爾多安首次未能在首輪投票中取勝。

今次大選除選出新總統，還改選國會全部600席。69歲的埃爾多安向支持者發表講話，指選舉在積極民主的氣氛下進行，雖然結果未明朗，但自己明顯領先，如果需要舉行第二輪投票，他亦會歡迎。

埃爾多安的主要對手，現年74歲的克勒奇達爾奧盧則在社交媒體表示，是他領先埃爾多安。他表示，選舉結果反映選民要求改變，會在第二輪投票中擊敗埃爾多安。他又批評埃爾多安陣營在反對派的票倉，不停挑戰選票的有效性，拖慢點票進度。