土耳其大選｜選情激烈 或結束埃爾多安20年執政 選民：為自由投票

土耳其今日舉行總統及國會選舉，爭取連任總統的政治強人埃爾多安，與獲反對派聯合推舉的候選人科勒齊達奧盧爭持激烈，後者在民調中稍微領先，埃爾多安長達20年的執政或畫上句號。若兩名候選人未能取得逾50%選票，將在兩星期後舉行第二輪投票。有指兩大議題左右6,400萬選民的投票，分別是通脹和兩場大地震。一名46歲選民稱，「我為了自由投票，為孩子的未來投票。我充滿希望。」另一選民說，兄弟和兒子均死於年初的7.8級大地震，「這是我們等待了20年的歷史一刻。整個制度需要改變」。

有望問鼎總統 科勒齊達奧盧：春天即將來到 投票在當地時間周日下午5時(香港時間晚上10時)結束，69歲的埃爾多安在最大城市伊斯坦堡投票後呼籲選民投票，以顯示土耳其的民主。 74歲對手科勒齊達奧盧則在首都安卡拉投票，指大家都「掛念」民主，促請民眾團結，「春天即將來到這個國家」。有首次投票的19歲青年說，「國家未來在我們手中，在年輕人手中。」在過去兩年，土耳其貨幣貶值、物價漲升，導致民眾生活困難，令埃爾多安失去保守派和工人階層支持。今年2月的大地震後，有批評指在他政府過去20年執政下，建築條例寬鬆導致「豆腐渣」建築物，它們在地震中夷為平地。