土耳其安卡拉政府大樓被恐怖襲擊　事後向庫德武裝分子發動空襲

1日上午，土耳其首都安卡拉政府大樓附近遭到恐怖攻擊，2名攻擊者引爆自殺炸彈。事後庫德工人黨激進組織出面聲稱策劃這次的行動。土耳其為了報復，對庫德族發動大規模空襲。土耳其國防部表示，1日晚間對伊拉克北部發動大規模空襲，成功「壓制」了許多庫德族武裝分子，並摧毀了他們的倉庫和庇護所。國防部表示，「共有20個目標被摧毀，包括分裂主義恐怖組織使用的洞穴、掩體、避難所和倉庫」，並補充說，許多武裝分子被「消滅」。

炸彈炸死了一名攻擊者

根據《路透社》報道，空襲行動於晚上9點在伊拉克北部的麥蒂納、哈庫克、坎迪爾和加拉地區進行。土耳其國防部聲稱已採取一切措施避免對平民和環境造成傷害。周日早上，土耳其首都安卡拉政府大樓遭自殺炸彈攻擊。從《路透社》獲得的監視器影像顯示，一輛汽車停在內政部大門前，車內一名男子迅速走向大樓，接著就發生爆炸。 另一名同夥則留在街上。內政部長說，炸彈炸死了一名攻擊者，而當局則殺死了另一名攻擊者。爆炸襲擊了部長大樓和附近議會所在的地區，這是首都多年來的首次襲擊。與庫德工人黨關係密切的 ANF 新聞網站援引該組織的一份聲明稱，這次襲擊是由其「不朽營」部隊的一個小組實施的。庫德工人黨被土耳其、美國和歐盟認定為恐怖組織。1984年，它在土耳其東南部發動叛亂，造成4萬多人在衝突中喪生。

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