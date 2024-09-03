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國際
2024-09-03 18:24:00

土耳其射擊大叔「手插口袋圖」遭商家濫用！　為自保出手註冊商標

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土耳其射擊大叔「手插口袋圖」遭商家濫用！　為自保出手註冊商標

51歲土耳其射擊老將迪凱奇（Yusuf Dikec）奪下巴黎奧運混團10公尺空氣手槍銀牌，而他比賽時一身輕便裝扮，幾乎「零裝備」下，右手持槍、左手插口袋的酷帥模樣瞬間爆紅。

在巴黎奧運爆紅的土耳其射擊大叔迪凱奇（Yusuf Dikec），因為「零裝備」下手叉口袋輕鬆奪銀而聲名大噪。而最近他的射擊英姿還申請註冊商標，為的就是避免他人在未經他同意下遭到濫用。

迪凱奇的教練向土耳其的專利機構提出商標申請

51歲土耳其射擊老將迪凱奇（Yusuf Dikec）奪下巴黎奧運混團10公尺空氣手槍銀牌，而他比賽時一身輕便裝扮，幾乎「零裝備」下，右手持槍、左手插口袋的酷帥模樣瞬間爆紅。

據《法新社》報導，迪凱奇的教練約在一週前向土耳其的專利機構提出商標申請，「當時就發現已經有很多人用他的招牌姿勢申請商標，因為我們本人提出申請，其他人的申請案都一一被撤除」。

而迪凱奇申請商標也是為了自保，避免未來他在不知情下違規。

 

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土耳其大叔熱潮狂燒！馬尼薩街頭出現大型壁畫，還有造型拉花咖啡。（圖／翻攝X）

土耳其大叔熱潮狂燒！馬尼薩街頭出現大型壁畫，還有造型拉花咖啡。（圖／翻攝X）

射擊英姿在奧運後在全球掀起瘋狂熱潮

迪凱奇的射擊英姿在奧運後在全球掀起瘋狂熱潮，特斯拉創辦人馬斯克及英超球員紛紛模仿動作向他致敬，而在奧運期間，像是瑞典撐竿跳天王杜普蘭提斯（Armand Duplantis）、撐竿跳天后澳洲選手妮娜甘迺迪（Nina Kennedy）等人奪金後，也都不約而同做出土耳其大叔的招牌動作。

而且在土耳其市面上，還出現不少印有他肖像的各種紀念商品，其中包括T恤、馬克杯及手機殼等，而且銷量相當不錯，讓商家大賺一筆。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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