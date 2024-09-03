土耳其射擊大叔「手插口袋圖」遭商家濫用！　為自保出手註冊商標

51歲土耳其射擊老將迪凱奇（Yusuf Dikec）奪下巴黎奧運混團10公尺空氣手槍銀牌，而他比賽時一身輕便裝扮，幾乎「零裝備」下，右手持槍、左手插口袋的酷帥模樣瞬間爆紅。

在巴黎奧運爆紅的土耳其射擊大叔迪凱奇（Yusuf Dikec），因為「零裝備」下手叉口袋輕鬆奪銀而聲名大噪。而最近他的射擊英姿還申請註冊商標，為的就是避免他人在未經他同意下遭到濫用。

迪凱奇的教練向土耳其的專利機構提出商標申請

51歲土耳其射擊老將迪凱奇（Yusuf Dikec）奪下巴黎奧運混團10公尺空氣手槍銀牌，而他比賽時一身輕便裝扮，幾乎「零裝備」下，右手持槍、左手插口袋的酷帥模樣瞬間爆紅。

據《法新社》報導，迪凱奇的教練約在一週前向土耳其的專利機構提出商標申請，「當時就發現已經有很多人用他的招牌姿勢申請商標，因為我們本人提出申請，其他人的申請案都一一被撤除」。

而迪凱奇申請商標也是為了自保，避免未來他在不知情下違規。