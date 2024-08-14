土耳其少年扮「納粹電玩角色」闖清真寺　開直播「瘋狂斬人」釀5傷

根據《紐約郵報》，畫面顯示，這名少年戴著骷髏圖案的面罩、護目鏡、納粹風格的頭盔，穿著疑似飾有納粹黑太陽圖樣的防彈背心，腰間還掛著一把斧頭。

土耳其周一(12日)發生一宗驚悚斬人案！一名18歲少年穿戴納粹裝備，扮成電玩遊戲的角色，闖入一座清真寺外持刀隨機斬傷5人，且整個犯案過程還在網上直播。報導指，該少年的犯案動機仍有待釐清。

扮「納粹電玩角色」闖清真寺

根據《紐約郵報》，畫面顯示該名少年戴著骷髏圖案的面罩、護目鏡、納粹風格的頭盔，穿著疑似飾有納粹黑太陽圖樣的防彈背心，腰間還掛著一把斧頭。報導指，該名少年在看向鏡頭後，便拿出一把刀走進位於埃斯基謝希爾（Eskişehir）的特佩巴斯（Tepebaşı）清真寺庭院內。少年打量了一下，鎖定了正在聊天的男子，並對其持刀攻擊。男子犯案後並未就此停手，而是鎖定另一名目擊者，持刀一路狂追。