土耳其山火｜大風助長火勢　30架飛機灌救仍無法控制(有片)

土耳其憲兵隊正在協助受災較嚴重的村莊居民展開疏散，牛和羊動物也被帶到安全區域。農業和林業部長尤馬克利（Ibrahim Yumakli）表示，目前已有六個村莊疏散，但大火有向市中心蔓延的趨勢。各小組繼續在空中和陸地上開展工作，另外，從愛琴海到馬爾馬拉海的海上交通也已暫停。

當地的翠貝卡航運機構表示：「由於飛機必須安全地從海上取水來撲滅該地區的森林火災，達達尼爾海峽（Dardanelles）的雙向交通於當地時間22日的18:45起暫停。」達達尼爾海峽是一條連接愛琴海和黑海的狹窄且具有歷史意義的通道，是歐洲和亞洲之間船隻的重要航線。