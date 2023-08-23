土耳其山火｜大風助長火勢　30架飛機灌救仍無法控制(有片)

記者彭巧蓁／綜合報導
全球各地野火燒不停！土耳其西北部恰納卡萊省（Çanakkale）附近的山區卡亞代雷村（Kayadere village）再度爆發森林大火，由於當地近日刮著大風，使得火勢蔓延迅速，當局已出動30架飛機灌救，仍然無法完全控制。
土耳其憲兵隊正在協助受災較嚴重的村莊居民展開疏散，牛和羊動物也被帶到安全區域。農業和林業部長尤馬克利（Ibrahim Yumakli）表示，目前已有六個村莊疏散，但大火有向市中心蔓延的趨勢。各小組繼續在空中和陸地上開展工作，另外，從愛琴海到馬爾馬拉海的海上交通也已暫停。
當地的翠貝卡航運機構表示：「由於飛機必須安全地從海上取水來撲滅該地區的森林火災，達達尼爾海峽（Dardanelles）的雙向交通於當地時間22日的18:45起暫停。」達達尼爾海峽是一條連接愛琴海和黑海的狹窄且具有歷史意義的通道，是歐洲和亞洲之間船隻的重要航線。
據翠貝卡稱，由於關閉航道的影響，15艘北行船隻和19艘南行船隻只能暫時停靠在水道兩側。據稱，其中一艘北行船隻和五艘南行船隻體積龐大，長度超過200公尺。較大的船隻將等待23日早上通過，以便它們在白天在海峽航行。 土耳其交通部表示，如果火勢接近海濱，他們已準備好出動拖船進行協助，為消防行動提供額外支援。
恰納卡萊省長辦公室則說，儘管有30架飛機進行灌救，但受大風影響，卡亞代雷村附近的森林火災仍呈現增長趨勢。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章