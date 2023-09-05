土耳其戰機飛行時油箱掉落　2輛汽車被擊中

這樣太危險！土耳其空軍一架F-4戰鬥機在執行任務時，油箱竟然從高空掉落，砸中土耳其石油公司停車場的二輛轎車，幸好當時車上沒人，並未造成傷亡。據《每日郵報》報道，當地時間4日下午，土耳其空軍一架F-4E「終結者2020」戰鬥機的備用油箱不明原因竟然掉落，砸在位於安卡拉的土耳其石油公司（TPAO）總部停車場的二輛汽車上。有民眾拍下目擊影片，從影片中可以看到一個物體從高空中掉落，另外還有人拍下汽車遭砸之後的慘況，只見油箱就壓在兩輛車的車頂上，車窗和部分車門完全被壓碎。

國防部輕描淡寫 網友：這是政府無能的一個例子

報道指出，該架肇事戰機今天早上從安卡拉西北部地區起飛，那裡正在舉辦航空節，並已返回埃斯基謝希爾的基地。土耳其國防部隨後也發表聲明，承認此次意外，「我們土耳其空軍的一架F-4戰機在安卡拉上空飛行時，由於不明原因墜入TPAO的一個露天停車場，這架飛機已安全降落在埃斯基謝希爾，沒有人員傷亡。關於意外的詳細技術調查還在進行中。」儘管土耳其國防部輕描淡寫地帶過，但社交平台上的網友都已炸鍋，大家對於油箱墜落意外為人們所帶來的危險而感到憤怒，「人們可能會死的！」、「如果有人把孩子留在車裡怎麼辦？」、「 這是政府完全無知和無能的一個例子」。

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