土耳其政府推動立法撲殺流浪狗 數千民眾上街抗議：向屠殺說不！(多圖有片)

土耳其政府提出的撲殺流浪狗法案引起眾怒，數千民眾周日(2日)在伊斯坦堡集會抗議，高喊：「向屠殺說不！」

示威群眾在伊斯坦堡雅尼卡皮(Yenikapi)廣場聚集，他們身穿的T恤及高舉的抗議標語，都印有一臉無辜狗狗的照片。

民眾憂：流浪貓是下一個受害者

土耳其政府已起草立法條文，訂明對流浪狗進行捕捉、結紮，若30天內沒有被收養就會被安樂死。參加示威的27歲工程師Sule Giritlioglu表示：「這對動物不友善，此法律根本是謀殺。我們認為(流浪)貓將是下一個。」