土耳其政府推動立法撲殺流浪狗 數千民眾上街抗議：向屠殺說不！(多圖有片)

土耳其政府提出的撲殺流浪狗法案引起眾怒，數千民眾周日(2日)在伊斯坦堡集會抗議，高喊：「向屠殺說不！」
示威群眾在伊斯坦堡雅尼卡皮(Yenikapi)廣場聚集，他們身穿的T恤及高舉的抗議標語，都印有一臉無辜狗狗的照片。
民眾憂：流浪貓是下一個受害者
土耳其政府已起草立法條文，訂明對流浪狗進行捕捉、結紮，若30天內沒有被收養就會被安樂死。參加示威的27歲工程師Sule Giritlioglu表示：「這對動物不友善，此法律根本是謀殺。我們認為(流浪)貓將是下一個。」
土耳其總統埃爾多安領導的執政黨正義發展黨表示，為控制流浪狗數量，並防止牠們攻擊民眾，有必要進行改革。官員表示，國內流浪狗數量達400萬隻。
土耳其被世衛列為狂犬病高風險國家
土耳其已被世界衛生組織列為狂犬病「高風險」國家。此外，政府表示，過去5年，狗兒造成的交通意外達3,544宗，造成55人喪生、逾5,000人受傷。埃爾多安上周曾說：「我們面對的流浪狗問題，在任何一個已開發國家都不存在。」
最近幾個月，土耳其社交媒體上流傳多宗與犬隻有關的事故和攻擊事件。動物權利聯盟副會長Haydar Ozkan強調，政府在流浪狗問題上應優先考慮結紮和動物收容所這兩個有效的選項。