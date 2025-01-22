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國際
2025-01-22 10:43:00

土耳其滑雪勝地酒店大火增至76死　周三全國哀悼(有片)

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土耳其滑雪勝地酒店大火增至76死，周三全國哀悼。(AP)

土耳其滑雪勝地酒店大火增至76死，周三全國哀悼。(AP)

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土耳其西北部博盧省(Bolu)著名滑雪勝地卡爾塔卡亞(Kartalkaya)酒店「Grand Kartal Hotel」發生大火，增至最少76人死亡，50多人受傷。內政部表示，初步判斷死傷者都是當地人，暫時無外國公民傷亡報告。總統埃爾多安宣布周三(22)為全國哀悼日。目前起火原因未明，包括酒店業主在內的9人已被拘留。

起火的酒店位於卡爾塔卡亞，樓高12層。火警在當地周二凌晨3時許發生，當地傳媒報道，餐廳在所的4樓首先起火，火勢迅速蔓延至酒店頂層，濃煙亦阻礙住客逃生，有人要用被單爬窗，更有人走投無路被逼跳窗致死。網上影片顯示，整座酒店陷入火海，燶煙直湧半空。由於起火酒店背靠斜坡，消防只能從前面和側邊救火，最終共出動250人，花了10小時將火救熄，附近酒店亦疏散住客。博盧省省長艾丁表示，事發時酒店有238人入住，有2人由樓上跳下身亡。

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有目擊者表示，起火時酒店的火警警報器未有響起。據指，酒店近兩次消防檢查均沒有發現有問題。(AP)

有目擊者表示，起火時酒店的火警警報器未有響起。據指，酒店近兩次消防檢查均沒有發現有問題。(AP)

當局拘捕9人調查火警原因

有目擊者表示，起火時酒店的火警警報器未有響起。據指，酒店近兩次消防檢查均沒有發現有問題。當局拘留酒店業主在內的9人，正調查火警原因。埃爾多安宣布周三為全國哀悼日，並強調無論以何種方式造成災難，那些有疏忽和過錯的人都將受到法律追究。

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