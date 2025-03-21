土耳其爆大規模示威　反對派控埃爾多安「政變」剷異己

當地時間19日，土耳其數千名抗議者走上伊斯坦布爾街頭，抗議該國總統埃爾多安的政敵、伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧遭逮捕一事，指總統藉司法之手剷除異己。對此，該國司法部長予以否認。
涉貪及幫助恐怖組織
據歐洲新聞台（Euronews）報道，土耳其當局19日拘捕隸屬共和人民黨（CHP）的伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu），指控這名有望獲提名衝擊總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）寶座的在野黨官員涉嫌貪污及幫助恐怖組織。
此舉引發反對派憤怒，抨擊這是一次出於政治動機的「政變」。網傳畫面顯示，數以千計民眾19日晚上在寒風中聚集市政廳前，高呼「埃爾多安，獨裁者！」以及「伊馬姆奧盧，你並不孤單！」
司法部長否認受指使
據報道，土耳其司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）表示，伊馬姆奧盧因「涉嫌協助和教唆恐怖組織」而受調查，所謂「恐怖組織」指的是遭查禁的「庫爾德工人黨」（PKK）。屯奇反駁了反對派的指控，稱該國司法獨立，強調司法部門「不接受任何人的指示」。
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）18日曾對伊馬姆奧盧被捕表示嚴重關切，並提醒土耳其有義務維護民主價值。
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Mass protests in Istanbul after Turkey detains president's main election rivalhttps://t.co/fResSo5VoO pic.twitter.com/IsjtvXel88— AFP News Agency (@AFP) March 20, 2025