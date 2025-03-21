土耳其爆大規模示威　反對派控埃爾多安「政變」剷異己

當地時間19日，土耳其數千名抗議者走上伊斯坦布爾街頭，抗議該國總統埃爾多安的 政敵、伊斯坦布爾 市長伊馬姆奧盧遭逮捕一事，指總統藉司法之手剷除異己。對此，該國司法部長予以否認。

涉貪及幫助恐怖組織

據歐洲新聞台（Euronews）報道，土耳其當局19日拘捕隸屬共和人民黨（CHP）的 伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu），指控這名有望獲提名衝擊總統埃爾多安（Tayyip Erdogan） 寶座的在野黨官員涉嫌貪污及幫助恐怖組織。

此舉引發反對派憤怒，抨擊這是一次出於政治動機的「政變」。網傳畫面顯示，數以千計民眾19日晚上在寒風中聚集市政廳前，高呼「埃爾多安，獨裁者！」以及「伊馬姆奧盧，你並不孤單！」