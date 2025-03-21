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國際
2025-03-21 12:00:02

土耳其爆大規模示威　反對派控埃爾多安「政變」剷異己

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當地時間19日，土耳其數千名抗議者走上伊斯坦布爾街頭。（圖／美聯社）

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當地時間19日，土耳其數千名抗議者走上伊斯坦布爾街頭，抗議該國總統埃爾多安政敵、伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧遭逮捕一事，指總統藉司法之手剷除異己。對此，該國司法部長予以否認。

涉貪及幫助恐怖組織

據歐洲新聞台（Euronews）報道，土耳其當局19日拘捕隸屬共和人民黨（CHP）的伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu），指控這名有望獲提名衝擊總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）寶座的在野黨官員涉嫌貪污及幫助恐怖組織。

此舉引發反對派憤怒，抨擊這是一次出於政治動機的「政變」。網傳畫面顯示，數以千計民眾19日晚上在寒風中聚集市政廳前，高呼「埃爾多安，獨裁者！」以及「伊馬姆奧盧，你並不孤單！」

司法部長否認受指使

據報道，土耳其司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）表示，伊馬姆奧盧因「涉嫌協助和教唆恐怖組織」而受調查，所謂「恐怖組織」指的是遭查禁的「庫爾德工人黨」（PKK）。屯奇反駁了反對派的指控，稱該國司法獨立，強調司法部門「不接受任何人的指示」。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）18日曾對伊馬姆奧盧被捕表示嚴重關切，並提醒土耳其有義務維護民主價值。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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