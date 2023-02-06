土耳其發生7.8級地震再接6.7級餘震　天然氣管道爆炸烈火衝天(有片)

土耳其南部地區發生7.8級強烈地震，外電引述官員表示，土耳其東南部和敘利亞西北部多座建築物倒塌，至少15人喪生，消息指多人被埋在瓦礫下，另外，有天然氣管道發生猛烈爆炸著火。

地震在當地時間凌晨4時17分發生，美國地質勘探局表示，震央在加濟安泰普附近，震源深度大約17.9公里，過了大約10分鐘後，發生6.7級強烈餘震。 南部奧斯曼尼耶省長表示，當地至少5人死亡，30多座建築物被毀，而接壤敘利亞邊境的桑尼烏法省就有10人死亡。總統埃爾多安表示，地震發生後已經立即派搜救隊前往災區。內政部長敦促民眾不要進入受損建築物，強調首要任務是救出被困瓦礫的人。

BREAKING: Video shows huge fire raging in Kahramanmaraş, Turkey following M7.8 earthquake.#Turkey #Earthquake

pic.twitter.com/uJeq3DjLfj — Global News Network (@GlobalNews77) February 6, 2023

天然氣管道爆炸大火蔓延至田野 網上有多段據報災難影片，可見有搜救人員在一埋瓦礫中救出1名男性生還者；大批救援人員於倒塌建築物的瓦礫中搜救；Amik平原一條天然氣管道發生大爆炸著火，火焰衝天，火光照亮夜空，大火更蔓延至田野。另有大廈倒塌的畫面，但尚未得到證實。

Survivor being pulled from #earthquake rubble in Turkey.pic.twitter.com/POliq0mBPt — Scott McClellan (@ChaseTheWX) February 6, 2023