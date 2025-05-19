土耳其總統古怪舉動瘋傳 緊握法國總統馬克龍中指不放(有片)

土耳其總統埃爾多安日前在阿爾巴尼亞出席歐洲政治共同體會議，與法國總統馬克龍握手攀談時出現古怪舉動，緊握馬克龍的「中指」不放，持續了約10秒。土耳其傳媒聲稱埃爾多安的舉動是「權力」表現。
片段所見，埃爾多安的左手握著馬克龍的右手，再以右手搭著馬克龍右手背。馬克龍繼而用左手拿起埃爾多安的右手，埃爾多安眼睛似乎瞪著馬克龍看。馬克龍想抽手之際，埃爾多安捉著他中指和無名指，之後僅捉著中指。埃爾多安抓著馬克龍中指並眼望前方，似乎在聽對方說話，大概過了10秒後才鬆手，馬克龍趁機「奪回中指」。
埃爾多安與馬克龍｜土耳其傳媒形容為權力表現
土耳其傳媒聲稱，馬克龍想搭埃爾多安膊頭以建立心理優勢，但埃爾多安不容許，所以出現「緊握中指」事件。另外，埃爾多安全程坐著，而馬克龍則站在其身旁，埃爾多安未起身迎接，並緊握對方手指，有輿論認為是一種肢體語言對抗。在俄烏戰爭上，馬克龍力撐烏克蘭，土耳其則與俄羅斯關係友好，埃爾多安持模糊立場。俄羅斯傳媒亦認為，埃爾多安握著馬克龍中指是一場「權力遊戲」。
Turkish President Recep Tayyip Erdoğan spotted clamping down on French President Emmanuel Macron's finger.— Collin Rugg (@CollinRugg) May 17, 2025
The incident took place at the European Political Community summit in Albania yesterday.
Turkish media is claiming that Macron was attempting to "establish… pic.twitter.com/nqo6eqXvCX