土耳其總統古怪舉動瘋傳 緊握法國總統馬克龍中指不放(有片)

土耳其總統埃爾多安日前在阿爾巴尼亞出席歐洲政治共同體會議，與法國總統馬克龍握手攀談時出現古怪舉動，緊握馬克龍的「中指」不放，持續了約10秒。土耳其傳媒聲稱埃爾多安的舉動是「權力」表現。

片段所見，埃爾多安的左手握著馬克龍的右手，再以右手搭著馬克龍右手背。馬克龍繼而用左手拿起埃爾多安的右手，埃爾多安眼睛似乎瞪著馬克龍看。馬克龍想抽手之際，埃爾多安捉著他中指和無名指，之後僅捉著中指。埃爾多安抓著馬克龍中指並眼望前方，似乎在聽對方說話，大概過了10秒後才鬆手，馬克龍趁機「奪回中指」。