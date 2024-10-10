土耳其航空機長飛行途中猝死　緊急降落紐約(有片)

土耳其航空一班客機的機長在飛行途中突然不適陷入昏迷，其後死亡，客機由另外兩名機師接手駕駛，緊急降落紐約甘迺迪國際機場。
事發在星期二(8日)，涉事的空中巴士A350客機，航班編號TK204，由西雅圖出發前往土耳其伊斯坦布爾，飛至加拿大東北部上空時，59歲機長突然暈倒，急救無效死亡。客機由另外兩名機師駕駛，將客機掉頭，轉往紐約緊急降落甘迺迪機場。
死亡機長今年3月體檢無發現有健康問題
土耳其航空表示，死亡機長為59歲İlçehin Pehlivan，在2007年入職，今年3月接受定期體檢時並無發現有健康問題，向他的家屬致以慰問。
🚨TURKISH AIRLINES PLANE MAKES EMERGENCY LANDING AT JFK AFTER PILOT DIES MID-FLIGHT— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 9, 2024
A Turkish Airlines flight from Seattle to Istanbul made an emergency landing at JFK early Wednesday after the 59-year-old captain collapsed and died onboard.
Despite efforts to administer first… pic.twitter.com/WZkEgxx7Fw