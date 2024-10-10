土耳其航空機長飛行途中猝死　緊急降落紐約(有片)

土耳其航空一班客機的機長在飛行途中突然不適陷入昏迷，其後死亡，客機由另外兩名機師接手駕駛，緊急降落紐約甘迺迪國際機場。

事發在星期二(8日)，涉事的空中巴士A350客機，航班編號TK204，由西雅圖出發前往土耳其伊斯坦布爾，飛至加拿大東北部上空時，59歲機長突然暈倒，急救無效死亡。客機由另外兩名機師駕駛，將客機掉頭，轉往紐約緊急降落甘迺迪機場。