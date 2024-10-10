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國際
2024-10-10 09:48:00

土耳其航空機長飛行途中猝死　緊急降落紐約(有片)

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死亡機長為59歲的İlçehin Pehlivan。(X)

死亡機長為59歲的İlçehin Pehlivan。(X)

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土耳其航空一班客機的機長在飛行途中突然不適陷入昏迷，其後死亡，客機由另外兩名機師接手駕駛，緊急降落紐約甘迺迪國際機場。

事發在星期二(8)，涉事的空中巴士A350客機，航班編號TK204，由西雅圖出發前往土耳其伊斯坦布爾，飛至加拿大東北部上空時，59歲機長突然暈倒，急救無效死亡。客機由另外兩名機師駕駛，將客機掉頭，轉往紐約緊急降落甘迺迪機場。

土耳其航空：死亡機長今年3月體檢無發現有健康問題。(X)

土耳其航空：死亡機長今年3月體檢無發現有健康問題。(X)

死亡機長今年3月體檢無發現有健康問題

土耳其航空表示，死亡機長為59İlçehin Pehlivan，在2007年入職，今年3月接受定期體檢時並無發現有健康問題，向他的家屬致以慰問。

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