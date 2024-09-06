土耳其航空飛台灣遇亂流　飛機餐亂飛　乘客被拋起撞傷

土耳其航空一架波音777-300編號TK24班機在飛行途中遇到亂流，於5日晚間6時1分降落在台灣桃園國際機場，共有5人受傷。乘客透露，遇亂流時飛機餐亂飛，沒綁安全帶的乘客也都飛離座位。

沒綁安全帶的人飛離位子

乘客指出，途中偶爾有小氣流但不至於不舒服，在降落前2小時開始發飛機餐，空服人員發餐到一半時：「整個飛機失重，全部的餐點都飛起來，包括沒有綁安全帶的所有人都是飛離位子的，所有的東西，手機、耳機、包包、鞋子全部都飛起來，大家的頭髮、衣服、褲子、鞋子全部都是食物。」甚至有乘客因此頭撞到天花板，在飛機上冰敷。

根據影片可見，咖啡濺到座位上方的置物櫃，乘客的頭髮及衣服也都沾到食物，地上則散落許多食物及餐具，機組人員也不斷詢問是否有乘客受傷。