土耳其7.8級地震｜再現7.6級強震 增至逾2300死 高樓毫無預兆民眾面前突倒塌(有片)

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn— JournoTurk (@journoturk) February 6, 2023
22:25 更新︰死亡人數增至逾2,300人，逾9,000人傷。
20:54 更新︰死亡人數上升至逾1,600人
19:46 更新︰土耳其當局稱當地時間周一下午，再發生一次7.6級強震；美國地質勘探局則稱7.5級，震源深度僅10公里。
土耳其7.8級地震造成與鄰國敘利亞死傷枕藉，遇難人數不斷增加，已超過2,300人死亡，逾9,000人受傷。美國地質勘探局估計死亡人數恐高達1萬人。土國總統埃爾多安表示，土耳其最少912人死亡，另5,383人受傷。敘利亞國營電視台稱，最少386人死亡，包括239人主要來自阿勒頗、哈馬、拉塔基和塔爾圖斯地區。敘利亞民防組織「白頭盔」稱，反對派控制的西北部地區最少147人死亡。網上流傳片段可見，在土耳其的尚勒烏爾法於大地震發生數小時後，有一幢看來穩固的數層高大樓，在民眾面前突然倒塌，眾人慌忙走避，鏡頭前只見一片灰塵。
土國近百年來最大災難 死亡人數恐達1萬人
埃爾多安說，這是繼1939年7.8級地震以來，土耳其最大災難，地震中有最少2,818幢建築物倒塌。他指至今有45個國家提出協助搜救，包括美國、英國、荷蘭、希臘、俄羅斯和烏克蘭。1939年7.8級地震導致約3萬人死亡，超過11萬幢建築物倒塌。美國地質勘探局稱，今次地震死亡人數47%機會達1,000至1萬人；27%有100至1,000人遇難，1萬至10萬人死亡則有20%機會。