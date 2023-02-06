土耳其7.8級地震｜再現7.6級強震 增至逾1300死 高樓毫無預兆民眾面前突倒塌(有片)

19:46 更新︰土耳其當局稱當地時間周一下午，再發生一次7.6級強震；美國地質勘探局則稱7.5級，震源深度僅10公里。

土耳其7.8級地震造成與鄰國敘利亞死傷枕藉，遇難人數不斷增加，已超過1,300人死亡，美國地質勘探局估計死亡人數恐高達1萬人。土國總統埃爾多安表示，土耳其最少912人死亡，另5,383人受傷。敘利亞國營電視台稱，最少386人死亡，包括239人主要來自阿勒頗、哈馬、拉塔基和塔爾圖斯地區。敘利亞民防組織「白頭盔」稱，反對派控制的西北部地區最少147人死亡。網上流傳片段可見，在土耳其的尚勒烏爾法於大地震發生數小時後，有一幢看來穩固的數層高大樓，在民眾面前突然倒塌，眾人慌忙走避，鏡頭前只見一片灰塵。