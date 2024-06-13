在任美國總統子女首例 拜登兒子違法買槍案罪成

美國總統拜登兒子亨特的違法買槍案周二有裁決，全部3項罪名成立，是美國史上首名被定罪的在任總統子女。亨特最高可判監25年及罰款75萬美元(約585萬港元)；法官未定判刑日期，但會在120日內宣判，即最遲在10月中，距離11月5日美國大選前不足一個月。角逐連任的拜登表示接受審訊結果，他上周曾稱若亨特被定罪，不會特赦兒子。
54歲的亨特被指控2018年買槍時，向槍械商說謊，並在填寫購槍表格時作出虛假陳述，指無非法使用藥物或吸毒，以及非法持有槍械11天。12人組成的陪審團退庭商議三個多小時後，裁定他上述3項罪名全部成立。報道指，亨特屬初犯，相信不會判以最高的25年監禁刑罰，法官也無表示一定會判監。亨特稱，對裁決感失望，但感激家人和朋友的支持。其律師表示，會利用所有法律途徑提出上訴。
陪審員：從無考慮過拜登總統身份
案件在特拉華州地區法院審訊，拜登一直避嫌無現身法庭，第一夫人吉爾則較常到庭旁聽，周二亦與其他家人陪同亨特到法院聽取裁決。拜登則在判決後飛抵特拉華州，於停機坪與亨特一家見面，他擁抱兒子安慰。拜登表示，「我是總統，但同時也是父親，吉爾和我都愛我們的兒子。」他接受審訊結果，會繼續尊重司法程序，因亨特考慮上訴。
除了此案，亨特於加州一宗欠稅140萬美元(約1,092萬港元)案件9月開審，有關他的訴訟持續拜登整個競選時期。此案數名陪審員事後受訪稱，裁決不涉政治因素，其中一人說考慮定罪時無想過總統拜登。拜登和其對手前總統特朗普的競選拉票均受司法訴訟纏繞，拜登是其兒子，特朗普不足兩星期前則在「掩口費」案被判罪成，也面臨其他官司。共和黨人和特朗普陣營在亨特罪成後均稱，應調查拜登家族貪污事件。