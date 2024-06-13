在任美國總統子女首例 拜登兒子違法買槍案罪成

美國總統拜登兒子亨特的違法買槍案周二有裁決，全部3項罪名成立，是美國史上首名被定罪的在任總統子女。亨特最高可判監25年及罰款75萬美元(約585萬港元)；法官未定判刑日期，但會在120日內宣判，即最遲在10月中，距離11月5日美國大選前不足一個月。角逐連任的拜登表示接受審訊結果，他上周曾稱若亨特被定罪，不會特赦兒子。

54歲的亨特被指控2018年買槍時，向槍械商說謊，並在填寫購槍表格時作出虛假陳述，指無非法使用藥物或吸毒，以及非法持有槍械11天。12人組成的陪審團退庭商議三個多小時後，裁定他上述3項罪名全部成立。報道指，亨特屬初犯，相信不會判以最高的25年監禁刑罰，法官也無表示一定會判監。亨特稱，對裁決感失望，但感激家人和朋友的支持。其律師表示，會利用所有法律途徑提出上訴。