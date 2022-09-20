在位70年備受愛戴 女王國葬英國最傷心一天

英國民眾昨終於要送別他們愛戴的英女王，25歲登基為王的伊利沙伯二世本月8日離世舉國哀悼，縱使不捨，但女王國葬昨舉行後，這位在位70年、盡忠職守的英國君主長終要別離。英國傳媒形容這是「英國最傷心的一天」(Britain's saddest day)。
英女王國葬於當地昨早11時(香港時間傍晚6時)於西敏寺舉行，女王登基加冕、與菲臘親王大婚均在西敏寺舉行。女王靈柩上放有王冠、王球、權杖和花圈，花圈上象徵美滿婚姻的紫薇更是來自女王1947年大婚的花球折枝種植。西敏寺主任牧師霍伊爾主持國葬儀式，首相卓慧思頌讀聖經經文，坎特伯雷大主教韋爾比則負責證道，他指女王21歲生日時承諾一生效力國家，很少人能如此恪守諾言。他又讚揚女王生前熱衷服務國家，受人民高度擁戴，在眾多領袖當中罕見，相信女王將繼續受民眾銘記和愛戴，國王查理斯三世亦會仿效亡母，承擔責任。 在儀式尾聲，全國默哀2分鐘並奏唱國歌。
數以萬計民眾沿途送別
儀式結束後，靈柩放上炮架，由142名皇家海軍拉行經林蔭大道前往白金漢宮，查理斯三世與三名弟妹及兩名兒子王儲威廉和亨利王子尾隨靈柩護送。儀仗隊沿途奏出哀樂，莊嚴而傷感，沿途民眾不禁傷心落淚。靈柩經過白金漢宮時，職員列隊向女王作最後致敬。移靈隊伍接著前往威靈頓拱門，之後改由靈車送往溫莎堡。估計有數以萬計民眾沿途送別女王，全國各地公園包括蘇格蘭愛丁堡也有直播國葬儀式，而前往溫莎堡途中，民眾向靈車拋下玫瑰花，場面動人。查理斯三世透過白金漢宮表示，感謝全球各界的對母親的支持，以及在悲傷時刻對他和王室給予支持和安慰；又感謝倫敦和愛丁堡等多個城市，民眾排除萬難向女王表達敬意。