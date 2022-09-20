在位70年備受愛戴 女王國葬英國最傷心一天

英國民眾昨終於要送別他們愛戴的英女王，25歲登基為王的伊利沙伯二世本月8日離世舉國哀悼，縱使不捨，但女王國葬昨舉行後，這位在位70年、盡忠職守的英國君主長終要別離。英國傳媒形容這是「英國最傷心的一天」(Britain's saddest day)。

英女王國葬於當地昨早11時(香港時間傍晚6時)於西敏寺舉行，女王登基加冕、與菲臘親王大婚均在西敏寺舉行。女王靈柩上放有王冠、王球、權杖和花圈，花圈上象徵美滿婚姻的紫薇更是來自女王1947年大婚的花球折枝種植。西敏寺主任牧師霍伊爾主持國葬儀式，首相卓慧思頌讀聖經經文，坎特伯雷大主教韋爾比則負責證道，他指女王21歲生日時承諾一生效力國家，很少人能如此恪守諾言。他又讚揚女王生前熱衷服務國家，受人民高度擁戴，在眾多領袖當中罕見，相信女王將繼續受民眾銘記和愛戴，國王查理斯三世亦會仿效亡母，承擔責任。 在儀式尾聲，全國默哀2分鐘並奏唱國歌。