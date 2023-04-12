地中海兩艘難民船載1200人　獲意大利海岸防衛隊護送

意大利海岸防衛隊在周二（11日）表示，於地中海護送兩艘難民船。當中兩艘船上，共有多達約1,200名難民。
當地的緊急救援人員，之前收到報告指一艘載有400名難民的船隻，即將用盡燃料而前往救援，而海防人員在周一（10日）證實，同時亦在護送另一艘載有約800人的難民船。
海岸防衛隊周二在Twitter上表示：「基於海上的惡劣情況，海岸防衛隊的巡邏船正護送着，兩個自昨日起就出現困難，並載着難民的單位。」並表示兩艘船分別載有400及800人。緊急救援人員又表示，在當地時間早上與船上的人取得聯繫，並得知船上情況已相當惡劣，包括船隻已經入水，同時燃料已經用盡。
有非政府組織表示，船隻在意大利與馬爾他之間的難民路線之上，而這是過去警告過的危險路線。當中載有400人的船隻從利比亞出發，當中包括兒童、孕婦甚至殘疾人士，而船上急需醫療物資。
意大利今年已收逾2.8萬難民
意大利海岸防衛隊周一表示，在過去48小時已經有超過1,700名難民抵達西西里島的蘭佩杜薩島。蘭佩杜薩島是意大利最接近非洲的島嶼，是難民尋求歐洲庇護的主要目的地之一。今年意大利已接收了超過2.8萬名難民，而抵達意大利的難民將可能成為自2017年以來最多。有關的難民較多數來自非洲的科特迪瓦、畿內亞、突尼西亞，亦有亞洲的孟加拉及巴基斯坦。