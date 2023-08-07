地中海連續2日發生移民船難至少6死81失蹤　突尼西亞今年已尋獲逾900具溺斃遺體

為追求新生活卻不幸喪命海中！國際移民組織（IOM）表示，2艘滿載非法移民的船隻5日在意大利蘭佩杜薩島（Lampedusa）附近發生船難，造成2死、超過30人失蹤，其中57人獲救。然而，悲劇發生相隔僅一天，一艘載運來自南撒哈拉非法移民的船隻，6日也在突尼西亞克肯納群島（Kerkennah）沿海沉沒，至少4人死亡，51人失蹤。

警長斥人販：無恥又喪心病狂

《法新社》報道，IOM指出，這2艘載着非法移民的船隻應是從突尼西亞的斯法克斯（Sfax）出海，在暴風雨的摧殘下，雙雙不幸沉沒於地中海。據倖存者的說法，第一艘船大約有28人失蹤，第二艘也有3人行蹤成謎，IOM認為這次的船難事故「至少有30人失蹤」。《安莎通訊社》報道指出，其中1艘移民船載有48人，另1艘載有42人，意大利海岸防衛隊在蘭佩杜薩島西南方約46公里處找到倖存者以及2名罹難者，死者是來自象牙海岸的女性和她1歲大的孩子。義大利海岸防衛隊發言人表示，目前僅能證實倖存者數量和尋獲2具遺體。

負責這宗事件調查工作的阿格里真托（Agrigento）的警局局長利西法里 （Emanuele Ricifari）表示，這些人口販子明知海象不佳，「不論是誰，允許或是強迫他們出航的人，都是無恥又喪心病狂的罪犯」。

而6日發生的沉船意外，據《路透社》報道，突尼西亞並未透露沉沒的移民船隻上確切人數，可能為55人，當局已發現4具遺體，另外51人尚未尋獲。據該國內政部長指出，2023年截至7月20日，該國海岸警衛隊已在沿海尋獲901具溺死的移民遺體，罹難人數達歷史新高。突尼西亞正面臨創紀錄的移民浪潮，近年來突尼西亞已然取代鄰國利比亞，成為許多來自非洲的移民循線逃往歐洲的中繼站。然而，南撒哈拉移民前仆後繼前往義大利的船隻中，有許多卻以船沉人亡作終。

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